Temps de festes

Tradicions entrellaçades

Tot i les seves diferències en la manera com se celebren, les festes de la castanyada i Halloween comparteixen un mateix fil conductor, que és el record i l’homenatge als difunts. És a dir, són dues maneres de celebrar Tots Sants, però mentre que la primera es basa en un antic ritual funerari –la commemoració dels morts menjant els productes que genera la terra en aquell moment–, la segona té com a arrel el Samhain, una celebració pagana d’origen celta que donava pas a una nova estació. Per als pobles celtes, l’any estava dividit en dos grans períodes: el temps clar i el temps fosc. El primer es referia a l’època de primavera i d’estiu, i el segon a la tardor i l’hivern. Totes dues festes van cristianitzar-se i amb els anys s’han anat reactualitzant.

S'acosta la festa de Tots Sants, i tot i que a Andorra la celebració de la castanyada està molt arrelada, amb l’elaboració i degustació de panellets, castanyes i moniatos rostits, en els últims anys la comercial festa de Halloween, d’origen celta i molt popular als països anglosaxons, també s’ha fet un lloc a la nostra societat. Especialment entre els més petits, amb el joc infantil del trick or treat (una fórmula que en català té traduccions com paga o plora) i els joves, amb les populars festes de disfresses o les atraccions de terror. Unes activitats que aquest any tornen al Principat després de l’aturada imposada per la pandèmia.Sigui quina sigui l’opció preferida, les trobades familiars o d’amics sembla que revifaran un cop superats els pitjors anys de la covid-19. “Aquest any ens hem proposat fer un sopar de Halloween amb la colla”, expliquen David Blasi i Manel Ruiz, dos joves amics de 25 i 27 anys, que admeten que els venia molt de gust “tornar a reunir-nos per Tots Sants i fer alguna cosa diferent i divertida”.“A casa de tota la vida hem celebrat la castanyada, però ara els nens semblen més atrets per Halloween”, comenta Miquel Villalba, resident a Escaldes-Engordany de 43 anys. “Tinc dos fills petits i ells ja han crescut amb unes altres festes i unes altres tradicions. Els temps canvien”, agrega.Una opinió que és compartida per la Júlia Pino, també escaldenca de 36 anys, que creu que “és normal que els costums canviïn i que cada vegada hi hagi més ganes de celebrar Halloween entre els joves”. En la seva opinió, “la castanyada potser és vista com més avorrida i tradicional i en canvi Halloween es presta més a la creativitat i la imaginació. Si cada vegada s’organitzen més tallers de disfresses per les vacances escolars de Tots Sants deu ser per alguna cosa”, ressalta.Una de les activitats de Halloween que torna aquest any és el túnel del terror a l’edifici de les Fontetes de la Massana, organitzat pel Punt 400 i l’Associació de Frikis d’Andorra. “Reprenem aquesta proposta de la nit de Tots Sants que vam començar a fer el 2019 i que no hem pogut celebrar els dos darrers anys”, explica el president de l’entitat, Jonathan González. “Tenim moltes ganes de tornar-hi perquè és una experiència que va agradar molt”, remarca.En concret, s’han programat dues activitats: la primera, el túnel terrorífic, de 19.30 a 21 hores, per a joves a partir de 12 anys, acompanyats d’un adult. I el segon, el túnel molt terrorífic, des de les nou fins a la mitjanit, i a partir de 16 anys, i que serà “força més fosc”, avança González.En paral·lel, l’Associació de Frikis també treballa en l’organització d’un sopar temàtic i un concurs de disfresses al restaurant l’Aigüeta, aquest dissabte, i d’una sessió de jocs de rol a l’espai El Rusc de la capital. “La gent té ganes de fer coses, i de mica en mica a Andorra hi ha cada any més opcions per Halloween”, una festa que, segons el parer de González, “no hauria de ser incompatible amb la castanyada. Són tradicions que poden sumar i no han de trepitjar-se. Per exemple, a la Massana, mentre fem el túnel del terror també hi haurà celebració de la castanyada a la plaça”, subratlla.Que hi ha costums que no desapareixen tan fàcilment ho demostra el fet que les castanyes i panellets tornaran a ser present en moltes taules aquesta nit del 31 d’octubre. “Són productes cars i segurament un luxe, i més en l’època complicada en què estem, però l’altre dia vaig fer una bona cua per comprar castanyes”, relata Pere Grau, veí de la capital de 49 anys. “Hi ha tradicions que es mantenen.”Els panellets també segueixen tenint molt bona acceptació, tal com confirma Vania da Silva, responsable de les pastisseries Art i Pa. “Els vam començar a oferir ja fa uns dies, i de moment s’estan venent molt bé”, assegura. Tot i que encara és d’hora per valorar si les vendes van millor o pitjor que altres anys, Da Silva creu que “és una tradició que no es perd, al contrari, i segueix havent-hi molta demanda dels panellets clàssics, com els de pinyons”. Aquests, puntualitza, “segueixen sent els preferits, tot i que també en fem d’ametlla, xocolata, coco, pinya, codony, cafè...”Pel que fa als preus, la pastissera admet que “els panellets no són econòmics, però si el client vol qualitat i un producte fet artesanalment, sempre haurà de pagar una mica més”. En tot cas, afirma que aquest any “no hem variat els preus dels panellets, i fins i tot els de pinyons, que acostumen a ser els més cars, ara són més barats perquè el preu de la matèria primera també ha baixat”.