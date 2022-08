Jardineria d'estiu

Actualitzada 09/08/2022 a les 20:13

CAL SABER

REGAR A PRIMERA HORA O AL VESPRE

1) És millor regar a primera hora del matí o al vespre, per evitar les hores de màxima calor i que l’aigua s’evapori ràpidament i es desaprofiti.



POLVORITZAR DURANT EL DIA

2) Podem polvoritzar aigua sobre les plantes que suporten el sol i la calor directa, per refrescar i hidratar contínuament les seves fulles.



AIGUA EN FUNCIÓ D'ON ES PLANTA

3) Les plantes en testos necessiten més aigua, perquè depenen de molt poca terra. En canvi, les que són al terra del jardí retenen la humitat i els nutrients del substrat més fàcilment.



I SI MARXEM DE VACANCES...

4) Podem demanar a un veí, familiar o amic que tingui cura de les plantes. Si no tenim aquesta opció, al mercat hi ha productes i dispositius de rec automàtic que ens ajudaran.

Els jardins i les plantes necessiten dedicació i cures especials durant tot l’any, però l’estiu és una època especialment sensible en què cal redoblar aquestes atencions. Després d’haver assolit la plenitud durant l’estació primaveral, la sequera i la calor intensa poden ocasionar seriosos estralls en la imatge i en la capacitat de desenvolupament de les plantes.Per això, és imprescindible aplicar algunes mesures que afavoreixin el seu estat de conservació. La freqüència del rec i l’adequada quantitat d’aigua són un element essencial –si ens passem, podem incórrer en un malbaratament d’aquest bé tan preuat en l’època estival, i si ens quedem curts, la salut de la planta se’n ressentirà–, però també hi ha altres qüestions que cal tenir en compte.“Evidentment que hi ha plantes que aguanten millor el sol i la calor, però l’estiu és sempre una època molt complicada”, reconeix Marta Garcia, veïna d’Andorra la Vella de 51 anys molt aficionada a la jardineria. “Per molta experiència que tinguis sempre hi ha perill que se’t mori alguna planta, sobretot si és a l’exterior i no la cuides adequadament”, afegeix.La mateixa opinió és compartida pel lauredià Sergi Tapia, de 39 anys, que admet que tenir cura del seu petit jardí durant els mesos de més calor és “tot un repte”, i més encara “aquest any, quan les temperatures han estat inusualment altes i a més ha plogut molt poc”. Tapia i la seva parella ja fa temps que aposten per plantes “famoses per la seva resistència”, com el gerani o la buguenvíl·lea, però que tot i així “necessiten molta dedicació. I quan marxes de vacances també t’has d’espavilar perquè algú les cuidi”, puntualitza.El correcte subministrament d’aigua és clau perquè el nostre jardí sobrevisqui a l’estiu. “Un error molt bàsic i freqüent és regar a les hores de ple sol, quan la planta no aprofita tant l’aigua, perquè de seguida s’evapora. A més, hi ha el risc afegit que desenvolupi algun tipus de fong”, explica Josep Julià, gerent de l’establiment especialitzat en jardineria Tot Natura. Per aquest motiu, posa en relleu que “sempre cal regar a primera hora del matí o al vespre”.“A partir de les nou del vespre és l’hora ideal per al rec. D’aquesta manera t’assegures que les plantes ja queden fresques per a tota la nit”, indica, al seu torn, Andreu Gibert, responsable del Centre de Jardineria Montferrer. I subratlla que aquesta regada del vespre “ha de ser generosa, però cal fer-la a poc a poc, fins que la jardinera o el test s’omplin. Si l’endemà la terra continua humida no cal tornar a regar”.També cal ser conscients, però, de la quantitat d’aigua que emprarem. “Sovint la calculem de manera errònia i això pot ser contraproduent, perquè a la planta l’afecta tant la manca com l’excés”, relata Julià. “Per exemple, si estem regant i veiem que el test comença a treure aigua per sota vol dir que ens hem passat. Tot això és aigua que no s’aprofita i que estem malbaratant”, alerta. “Sempre és millor regar amb més freqüència i amb quantitat moderada d’aigua que fer-ho d’un sol cop.”La polvorització també és important, perquè permet que la planta es vagi refrescant al llarg del dia. “El simple fet de polvoritzar aigua de tant en tant és beneficiós. Es refresca el vegetal i s’evita la sequedat”, indica Gibert. “Cal tenir en compte que si les plantes estan constantment al sol requereixen una atenció precisa en certs moments del dia perquè estiguin hidratades”, destaca.Si tenim gespa cal seguir el mateix procediment que amb les plantes. Andreu Gibert exposa que els sistemes de rec automàtic “poden programar-se per a qualsevol hora de la nit. Fer-ho durant el dia és llençar l’aigua”, afirma, tot ressaltant també que “amb deu minuts cada dia n’hi ha prou per mantenir l’herba en condicions”.En el mateix sentit, Josep Julià apunta que “la gespa, igual que les plantes, aprofita més l’aigua durant les hores nocturnes”. Però tampoc cal preocupar-se si l’herba se seca una mica, ja que “a poc a poc es va recuperant. El mateix passa amb un camp que es queda sec i que durant els mesos de tardor i primavera es regenera”, conclou.