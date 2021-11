La sèrie del moment

Actualitzada 16/11/2021 a les 11:41

Temporada 2 a la vista

El creador d’El juego del calamar, Hwang Dong-hyuk, ha canviat radicalment d’opinió respecte a fer una segona temporada de la seva reeixida sèrie. Després de dir que no estava segur de donar continuïtat a la història, l’enorme quantitat d’espectadors que ha tingut la ficció l’ha fet canviar de parer. Així, el director va declarar que la temporada 2 està en marxa durant una entrevista amb Associated Press. “Hi ha hagut tanta pressió, tanta demanda i tanta febre per una segona temporada... Així que gairebé sento que no ens deixen cap altra opció”, va assegurar el realitzador.

És molt possible que les últimes setmanes vostè s’hagi topat d’una manera o altra amb El juego del calamar, la sèrie de moda a Netflix: si no l’ha vist ja, algun amic o familiar n’haurà parlat. Si no, de ben segur que ha vist debats o comentaris sobre la ficció en xarxes socials o mitjans de comunicació. O ha rebut ja per WhatsApp alguns mems basats en la història...I és que aquesta sèrie sud-coreana, que ja s’ha fet famosa pel seu contingut altament violent, ha batut tots els rècords imaginables, convertint-se en la ficció més vista de Netflix de tots els temps –fins al moment, el primer lloc l’ocupava Los Bridgerton–, acumulant 111 milions de reproduccions en tot just dues setmanes. El juego del calamar, com ja ha passat amb d’altres produccions com Juego de Tronos, ha transcendit l’àmbit purament televisiu per convertir-se en un fenomen social.“He acabat mirant la sèrie perquè no hi havia reunió d’amics o conversa als grups de WhatsApp en què no se’n parlés”, reconeix Gemma Garcia, de 29 anys i veïna de la capital. “La sèrie és impactant i original i la història enganxa, però d’aquí que es converteixi en el més vist em sembla una mica exagerat. He vist coses millors”, afegeix.De fet, ha estat aquest efecte boca-orella el que ha fet que la sèrie hagi acumulat tanta audiència. Un sistema de promoció que funciona millor que qualsevol campanya publicitària, amb uns resultats que han sorprès fins i tot els mateixos responsables de Netflix. La sèrie, de fet, amb prou feines va ser inicialment promocionada fora de Corea.“L’èxit ha vingut per un cúmul de factors”, relata el president de Frikis Andorra, Jonathan González. “Per un costat tot el que és cultura asiàtica ja fa temps que triomfa a Europa. I aquí també cal afegir que el fenomen s’ha anat escampant ràpidament entre els aficionats de les sèries, creant una autèntica legió de fans”, puntualitza.González admet que ell mateix ha estat víctima d’aquesta “pressió social”. “Al final ho acabes mirant per por a estar desactualitzat, perquè ja no es parla de cap altra cosa.” Celebra, però, que en aquest cas “la sèrie sigui interessant i plantegi qüestions que et facin pensar”, en referència amb la crítica social implícita en la trama.El juego del calamar narra la història de Seong Gi-hun, un pare divorciat i sense diners, amo d’un negoci fracassat, que acumula deutes de cinc milions de dòlars. El protagonista és abordat per una enigmàtica organització que li ofereix l’oportunitat de gua­nyar uns 38 milions de dòlars enfrontant-se a centenars de jugadors –també en situació econòmica molt precària– en versions sàdiques i letals dels jocs infantils més populars. Tancats en un recinte, els participants que no aconsegueixen superar les proves moren massacrats.“Més enllà que la sèrie és molt violenta i no apta per a persones sensibles, en realitat es una crítica de com funciona el capitalisme”, explica Jaume Bravo, lauredià de 34 anys i seguidor de la sèrie. “És una llàstima que molta gent s’hagi quedat només amb el contingut violent i no vagi més enllà, perquè el rerefons és interessant”, lamenta.Però, hi hagi o no una lectura en profunditat de la ficció i dels temes que tracta, El juego del calamar ja és una sensació. “Com ja va passar amb les caretes o les disfresses de La casa de papel, els attrezzos o accessoris relacionats amb la sèrie també estan triomfant. Ho hem vist el Halloween passat”, subratlla Jonathan González. “I la cosa anirà a més, perquè ja s’està parlant de fer escape rooms relacionades amb la història”, agrega.“A mitjan octubre molts clients em van començar a demanar, de cara a Halloween, uniformes i màscares d’El juego del calamar. La veritat és que al principi no tenia ni idea del que era”, explica Toni Mingorance, gerent de Party Fiesta. “Al final vam acabar demanant-ne, el material va arribar a temps i va ser tot un èxit. En vam vendre un centenar.” Mingorance creu que si bé potser la febre inicial ja ha passat, “aquesta moda ha vingut per quedar-se”.