Protegir-se del sol

Actualitzada 07/06/2021 a les 19:57

Dia europeu del càncer de pell

Diumenge se celebra el Dia europeu de prevenció del càncer de pell, que vol posar èmfasi en els bons hàbits davant l’exposició solar. El càncer de pell és un dels més fàcils de tractar, però la conscienciació pública al respecte és molt baixa, fins al punt que cada vegada és més freqüent entre pacients joves.

Prendre el sol proporciona grans beneficis a la nostra salut. L’exposició moderada als seus raigs contribueix a la producció natural de vitamina D, un micronutrient fonamental per al cos. Però no tan sols això: també augmenta l’alliberament de serotonina, que millora el nostre estat d’ànim i ens ajuda a prevenir la depressió, a l’hora que també reforça el sistema immunitari. En contrapartida, una exposició inadequada o excessiva als raigs ultraviolats pot provocar des de cremades fins a erupcions cutànies, passant per potencials càncers de pell en un futur, com ara el melanoma.Amb l’arribada del bon temps, cal tenir en compte quines pràctiques són recomanables i quines poden posar-nos en risc. El més important, en qualsevol cas, és una bona protecció, sobretot quan volem estar certa estona al sol. “Si el nostre objectiu és obtenir vitamina D, n’hi ha prou amb exposicions curtes, d’un màxim de 20 minuts, entre les deu del matí i les dotze del migdia. En aquests casos, utilitzar protecció solar no és imprescindible”, explica el doctor Francisco López Gil, dermatòleg de la clínica Derm And Tek. “Més enllà d’aquest temps, sí que es fa necessari posar-se protecció per evitar les cremades”, afegeix.El ventall de fotoprotectors disponibles avui dia al mercat és molt ampli, tant per la manera com actuen contra els efectes perjudicials dels raigs solars, com per la seva composició i presentació. Sigui quina sigui la nostra opció, “cal repetir de manera freqüent les aplicacions, estenent bé el producte per tot el cos”, comenta el dermatòleg. “Per exemple, si utilitzem un factor 50 [el més habitual actualment], podrem estar unes dues hores al sol sense cremar-nos, però caldrà fer més freqüent l’aplicació si tenim la pell molt blanca, i també en el cas dels nens. I repetir-la cada vegada que sortim de l’aigua”, puntualitza.López Gil aconsella fer la primera aplicació a l’ombra o en un interior, “mitja hora abans de prendre el sol. D’aquesta manera la substància fotoprotectora té més temps de penetrar a la pell i resulta més efectiva”, assenyala. L’especialista ressalta que, popularment, sol haver-hi força dubtes sobre quines hores del dia són les més indicades per estar exposats als raigs ultraviolats. “Hi ha una finestra de temps, de dotze del migdia a quatre de la tarda, en què es recomana no estar a ple sol, fins i tot encara que fem servir protecció de factor 50”, avisa. “No tothom segueix aquesta advertència, però és clau per evitar les cremades, i molt important seguir-la en el cas dels infants”, destaca. I què hem de fer quan no hem pogut evitar una cremada? “Sempre pot passar que ens despistem i ens cremem.En aquests casos el millor és aplicar un gel d’àloe vera sobre la zona afectada durant els dos o tres dies següents”, recomana el doctor López Gil. L’expert recorda que és vital extremar les precaucions, i que “una excessiva exposició al sol augmenta el risc de contreure càncer de pell més endavant”. D’aquesta manera, “les cremades pel sol durant la infància i l’adolescència poden augmentar el risc de patir melanomes en l’edat adulta”.1 El factor del protector solar dependrà del nostre tipus de pell. Com més clara, més elevat haurà de ser aquest índex.2 Beure aigua sovint és clau quan prenem el sol, ja que es produeix una deshidratació progressiva en l’organisme.3 En tornar a casa, la pell estarà deteriorada pel sol i la sal del mar. Una dutxa sense sabons forts i crema hidratant és el més indicat.