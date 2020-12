Afrontar l'any nou amb optimisme.

Actualitzada 28/12/2020 a les 19:22

CAL SABER

1. Analitzar els problemes

Identificar i solucionar els nostres problemes actuals pot ser una bona manera d’afrontar nous reptes.



2. Gaudir del present

No amoïnar-se pel que hem deixat enrere ni capficar-se en el futur. L’essencial és aprendre a gaudir del dia a dia.



3. Actitud positiva

Centrar-se en el costat bo de les coses, per molt dolentes que siguin, ens pot fer millorar en molts aspectes.

El canvi d’any sempre és un bon moment per fer balanç, buscar estratègies per millorar i marcar-se nous objectius. Però quan deixem enrere un any tan complicat com el 2020 és molt possible que els ànims no convidin a l’optimisme habitual d’aquestes dates. La pandèmia de la Covid-19 ens ha deixat una petjada psicològica que serà difícil d’esborrar, i per molts bons propòsits que ens fixem de cara al 2021 el fet de conviure amb una incertesa permanent fa difícil poder establir plans a mitjà o a llarg termini.“Tenim moltes ganes de deixar el 2020 enrere, però ningú ens assegura que el 2021 hagi de ser millor”, opina Vania Márquez, veïna de la capital de 31 anys. “Ens hem acostumat a viure una mica el dia a dia, adaptant-nos a les situacions que han anat sorgint, i crec que encara seguirem així una temporada”, afegeix.El mateix parer és compartit per David Rogé, lauredià de 42 anys: “Aquests dies hem tingut bones notícies, amb l’arribada de les primeres vacunes, però encara se’m fa difícil ser optimista. No vull marcar-me plans per al 2021 quan encara no sé com estarem la setmana vinent”, afirma.Davant aquesta situació, els experts aconsellen precisament no centrar-se tant en el futur i saber posar el focus en el present. “Ens basem en experiències passades per predir el que pot passar en el futur. Però és una falsa sensació de control”, afirma el coach Toni Escabias, d’Activa’t Coaching MT. “El que cal fer és acceptar que a la vida hi ha canvis i aprendre a fluir amb aquests canvis”. En definitiva, “saber gestionar l’ara i aquí, i no pensar tant en el demà”, subratlla.En moments complicats com els actuals, Escabias aconsella no deixar-se portar per les opinions o accions alienes i centrar-nos en nosaltres. “Ens hem de preguntar on som, on volem anar i fer un pla d’acció amb objectius realistes”. En aquest sentit, apunta que un canvi d’any és un bon moment per “prendre un cafè amb tu mateix i fer-te preguntes: tot el què està passant m’ha servit per millorar? En quins aspectes puc créixer?”.Una altra clau per afrontar el 2021 amb optimisme és “haver aconseguit les eines necessàries per saber viure en la incertesa. No mostrar por davant els canvis sobtats”, apunta Cristina Segura, coach del departament de Joventut i Esports del comú d’Encamp. “La valentia, l’autoconeixement i l’educació emocional” són, al seu entendre, els tres pilars bàsics per “gestionar millor els imprevistos”. Així, ressalta que “tot depèn de la nostra actitud cap a l’adversitat, i de la nostra capacitat de resiliència a les situacions difícils”.Segura, d’altra banda, no es mostra especialment partidària de fixar-se propòsits d’any nou. “Qualsevol moment és bo per plantejar-se reptes, no cal esperar que acabi l’any per marcar-se noves fites”, afirma. De fet, “com més altes són les expectatives més tendim a fracassar”, i per aquest motiu recomana “fer les coses quan ens vinguin realment de gust o quan ens sentim preparats, i no esperar al canvi d’any per emprendre nous projectes”.També és cert que la crisi sanitària ha vingut acompa­nyada d’una profunda crisi econòmica i que es fa difícil fer plans quan s’està travessant una situació d’ERTO o atur. “Quan l’objectiu principal consisteix a cobrir les primeres necessitats tota la nostra atenció ha de centrar-se a trobar una solució immediata, i prioritzar allò que ens fa falta de manera més urgent”, assenyala Toni Escabias. En tot cas, creu que això no ha de ser un impediment per reflexionar a més llarg termini.En el mateix sentit, Cristina Segura creu que “fins i tot en situacions molt complicades hem de saber centrar-nos en els seus aspectes positius, per pocs i petits que siguin”. La coach conclou, respecte a això, “que els hàbits són molt importants: hem d’autoexigir-nos el fet de veure el costat bo de les coses i aprendre a entrenar aquest hàbit”.