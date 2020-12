Protegir el cotxe a l'hivern

Actualitzada 07/12/2020 a les 14:27

CAL SABER

COMPROVAR ELS LLUMS: Amb menys hores de sol, els llums són crucials a l’hivern. Cal assegurar-se que funcionen tots, inclosos els antiboira.



BATERIA I SISTEMA ELÈCTRIC: La bateria és un dels elements que més pateixen amb el fred. Hem de comprovar la càrrega i canviar-la si és necessari.



EXAMINAR LA CALEFACCIÓ: Després de mesos sense utilitzar el sistema de calefacció és fonamental revisar-lo amb la baixada de les temperatures.

Tenir el cotxe en bones condicions és important en qualsevol època de l’any, però quan arriba l’hivern, i més encara en un lloc com Andorra, cal anar encara amb més de compte. Les baixes temperatures, la neu, la boira i altres elements poden resultar contraproduents per al nostre vehicle –fent malbé algunes peces o deteriorant determinats líquids–, i de retruc també per a la nostra conducció, que a més ha de ser més prudent de l’habitual en aquesta època.A tot això cal sumar-hi el fet que els desplaçaments s’han reduït considerablement arran de la pandèmia de la Covid-19, amb el que això pot suposar també per a la salut del cotxe. “Aquest any pràcticament no l’he fet servir, només per a desplaçaments curts dins del país o com a molt per anar a la Seu. Visc molt a prop de la feina i he deixat el cotxe una mica oblidat”, confessa Àngels Jiménez, veïna d’Andorra la Vella de 42 anys. “Ara l’he de portar a fer una revisió perquè ni tan sols he posat les rodes d’hivern”, afegeix.“El pas pel taller hauria de ser obligatori quan comença a fer fred. No només per canviar els pneumàtics, que és obligatori a partir de l’1 de novembre, sinó per fer una posada a punt general”, explica Víctor Iruela, de Garatge Víctor. En aquest sentit, ressalta que hi ha un munt d’aspectes que cal tenir en compte i que no sempre es tenen presents. Començant pel líquid refrigerant, que és “essencial per protegir el motor de la corrosió i de la congelació”. En el cas dels vehicles del Principat, és important que aquest líquid “tingui una temperatura de congelació molt baixa, de -20 graus com a mínim, i cal canviar-lo cada 2 o 3 anys”, puntualitza Iruela.En el cas dels cotxes amb motor dièsel també cal vigilar, ja que aquest combustible es pot congelar fàcilment a partir dels 10 graus sota zero, dificultant o impedint l’arrencada del motor. “El més important és tenir el filtre del gasoil en molt bon estat, i substituir-lo al més mínim indici de desgast”, apunta César Machado, del taller Autoelèctric Bravo. L’oli del motor també pot perdre viscositat amb les baixes temperatures, per això Machado recomana “utilitzar un producte de qualitat i revisar el seu estat per evitar sorpreses”.D’altra banda, hi ha molts conductors que no disposen de garatge i han de deixar el cotxe al carrer tot l’hivern, amb conseqüències nefastes per al vehicle. “L’esperança de vida d’una persona que viu al carrer no és la mateixa que la d’algú que viu en una casa amb calefacció i totes les comoditats. El mateix passa amb els cotxes”, assenyala Iruela. “Hi ha múltiples elements que es poden deteriorar: des del cauxú dels netejavidres fins a les corretges, passant pel metacrilat dels fars o la bateria”, destaca.César Machado, per part seva, també insisteix en la necessitat que el cotxe se sotmeti a una revisió a fons a l’inici de la tardor, especialment si aquest passa més hores de les desitjables al carrer. Però una cosa és la teoria i una altra la realitat. “És una despesa que si la gent es pot estalviar se l’estalvia, i més encara en aquests moments difícils”, comenta. A més, afirma que l’auge de dispositius més econòmics, com el patinet elèctric, “han arraconat el cotxe en els desplaçaments curts”. Per aquest motiu, recomana que “davant qualsevol viatge o sortida passem abans pel taller de confiança”.I un últim consell: a la carretera cal anar amb més cura que mai. El fred fa que els pneumàtics perdin bona part de l’adherència. Hem d’extremar la prudència, reduir la velocitat i no fer cap acció que sigui brusca.