Conservar la salut mental

Gestionar les emocions és igual d’important que mantenir la salut física i per fer-ho l’experta Sònia Bigordà, secretària de la junta del Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra (Copsia), aconsella “extreure el costat positiu de totes les situacions que ens presenta la vida i, dins del que sigui possible, també d’aquests dies de confinament obligat”. Entre les pautes a seguir es troba l’establiment d’un pla diari d’activitats. “El meu estat d’ànim és bo perquè sempre em mantinc ocupada”, considera la jove encampadana Andrea Gomes, que s’ha “imposat” una rutina. De dilluns a dijous dedica vuit hores diàries a tasques relacionades amb el màster que cursa: “M’ho prenc com si fos una jornada de treball.” D’aquesta forma, afirma que els dies transcorren més ràpidament i és capaç d’obviar, durant la major part del dia, la situació de confinament per la qual passa. El cap de setmana inverteix el temps en activitats més lúdiques com la pràctica d’exercicis o a veure les sèries que li agraden. No obstant això, reconeix que tot i que es preocupa per mantenir una bona forma física, i això influeix en el benestar psicològic, “no em paro a pensar gaire en els meus sentiments”. Més que mai, Ricard Pi no deixa de pensar en la dita “mens sana in corpore sano”. Per a ell la pràctica constant d’exercici alleuja la sensació d’estar tancat durant tant de temps. “Sí o sí dues hores em centro a moure’m i així el matí passa corrent”, diu. El canillenc va buscar durant els primers dies el material necessari per confeccionar la seva pròpia taula d’exercicis: “Un parell d’ampolles d’aigua de vuit litres, unes cadires, unes cintes elàstiques i poc més em permeten portar a terme un entrenament complet”, amb el qual assegura que aconsegueix desconnectar i és més feliç.L’escaldenc Oriol Gil viu sol i reconeix que el seu nivell de positivisme respecte a la situació ha anat minvant al llarg de les setmanes: “Tot i que em defineixo com algú solitari, arriba un moment que sento la necessitat de comunicar-me físicament amb algú.” Bigordà apunta que la sensació de trobar-se sol durant aquest període pot disminuir si es manté el contacte amb el cercle social a través de la via telefònica, les videoconferència o les xarxes.El Miquel és pare de dos nens de cinc i vuit anys i explica que la millor forma d’escapar és veient pel·lícules d’aventures al costat dels seus fills: “Aconsegueixen alegrar-me fins i tot el moment més trist.” També, les manualitats fan passar molt ràpid el temps a casa de la família: “Totes les tardes posem un tutorial per aprendre a fer alguna cosa.” Bigordà insisteix que per tenir una bona salut mental durant el confinament una de les claus és “intentar sempre ser positiu i canalitzar les hores cap a alguna cosa altruista i creativa”.Per a Laia Vila, l’escapatòria davant l’ansietat que li provoca estar tancada és el menjar. Aquesta és una afectació psicològica que pateix el 7% de la població, segons l’enquesta nacional d’Espanya de salut del 2017, informa l’experta, i “a causa del confinament és possible que els símptomes s’accentuïn”. La psicòloga recorda que no s’ha de descuidar l’alimentació i que per sentir-se més fort mentalment els hàbits saludables, com ara una adequada ingesta de fruita i verdures cada dia, són imprescindibles. “Peso gairebé tres quilos més des que va començar el confinament”, indica Vila, que ha incrementat de forma considerable la quantitat de dolços del seu rebost: “Cada setmana preparo, com a mínim, dos pastissos.”El confinament ha disparat les demandes d’atenció dirigides als psicòlegs. Durant les tres primeres setmanes, 26 experts del Col·legi de Psicòlegs van despatxar, de forma voluntària, prop de 150 peticions. El principal motiu de consulta és l’angoixa. “Experimentar un estat d’ànim baix i excessiva preocupació”, afirma Bigordà. Així mateix, d’altres de les consultes més recurrents són la forma d’explicar als infants la situació o “com gestionar el diagnòstic o la pèrdua de familiars o persones de l’entorn, així com el dol que comporta”, afegeix. La psicòloga exposa que “seguim treballant a distància i per tant és important posar-se en contacte amb el professional de referència”, i des de Copsia s’ha posat a disposició dels usuaris un servei d’ajuda psicològica via telefònica, trucant al 809 031, o a través del correu copsia@copsia.ad. La incertesa del rumb de la situació és la qüestió més difícil de tractar, ja que de moment es desconeix què passarà en un futur en l’àmbit psicològic, però el més important és mantenir una actitud positiva, conclou.