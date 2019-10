Maquillatge professional

Actualitzada 11/10/2019 a les 18:27

Corregir les imperfeccions



Les imperfeccions es corregeixen abans, amb una tonalitat més blanquinosa, per després cobrir-ho amb la base de maquillatge, que té un to més fosc.



El corrector verd serveix per tapar imperfeccions i vermellors del rostre, i el cor­rector groc serveix per cobrir les ulleres que tenen una tonalitat fosca.

El maquillatge s’ha tornat una pràctica molt popular en l’actualitat. Tant és així que moltes dones acudeixen a centres d’estètica o perruqueries per aconseguir un total look més enllà d’un pentinat complex. Catia da Silva, de Catia Perruquers, explica que el maquillatge serveix per “marcar faccions i donar llum a la cara, combinant-ho amb el pentinat i el vestuari. És tot un conjunt; el maquillatge mai va per separat”. Da Silva indica que abans de tot s’ha de saber quin tipus de maquillatge es vol en funció de l’esdeveniment que es tingui i si la persona en qüestió està acostumada o no a pintar-se. Acte seguit, abans de començar a aplicar els cosmètics, “és molt important fer una neteja de la pell amb un tractament instantani per tensar i hidratar-la”, puntualitza.Una vegada la pell està preparada, és l’hora de començar amb els cosmètics. Però, per on es comença? Cynthia Fernández, esteticista del centre Veronica Bossa, indica que cada professional escull l’ordre a pintar segons les seves preferències, “jo començo primer amb els ulls perquè l’ombra pot caure al pòmul i a l’hora de treure’l el maquillatge que has aplicat marxa. Després aplico el corrector, la base, faig contouring i finalment els llavis i les celles”. En el cas de Da Silva, ho fa exactament a l’inrevés, “primer aplico les correccions, després l’il·luminador, la base del maquillatge, l’ombra dels ulls, faig les celles, perfilo els llavis, aplico la màscara de pestanyes, coloret i pols matificant”.El contouring és una tècnica que consisteix a aplicar colors foscos i clars a llocs estratègics del rostre per realçar les faccions. Da Silva diu que és molt important comptar amb el visatgisme de cada persona, “que es pot veure amb l’estructura de la cara per saber el que li pot anar millor o pitjor, on li podem donar la llum i la foscor”. El color clar serveix per donar llum a la zona i fer-la més ampla i el color fosc per donar-li profunditat i fer-la més petita. “Per escurçar una cara allargada s’ha de marcar amb color fosc la part del mentó i del front. Si es té la cara rodona s’han de marcar els pòmuls. Si es té el nas curt, s’ha d’il·luminar la part central i potenciar la llargada amb color fosc als costats i si, per contra, és llarg cal aplicar color clar als costats i fosc a la punta del nas”, indica Fernández. El que és important, diu, és aplicar-ho de forma suau i difuminar-ho molt bé perquè si no les faccions de la cara canvien molt.Hi ha alguns trucs o tècniques que ajuden a tenir un resultat més natural i que afavoreix més. Cynthia Fernández manifesta que és molt important escollir correctament la base del maquillatge en funció del color i tipus de la pell, “per a les pells més greixoses s’ha d’optar per una base líquida que no tingui oli i per a les pells més seques escollir una base més untuosa”. Per saber el color que s’ha d’escollir no s’ha de posar el cosmètic al dors de la mà, sinó a la cara interina del colze. Catia da Silva explica que per delinear correctament les celles s’ha d’agafar el nas com a referència, “la cella ha de començar des del rodonet del nas cap amunt, i acaba des del mateix punt fins on acabi l’ull”. Fernández s’hi suma afegint que queda més natural i menys gruixuda si en comptes “d’emplenar la cella es fan línies, pèl a pèl”. I, per últim, resulta infal·lible posar un color clar a l’os de la cella per donar llum.Una manera de fer que la pigmentació de l’ombra dels ulls sigui més forta i aguanti és posant vaselina o corrector cremós a la parpella, comenta Cynthia. Una opció per maquillar-los, i que encara és tendència, és l’smokey eyes, posant primer els colors clars i els negres els últims, donant un toc felí a la mirada. És important no oblidar la màscara de pestanyes i utilitzar aquella que la pestanya necessiti, ja sigui més volum o llargada. Fernández opina que no és bo utilitzar un rímel que aporti les dues coses alhora perquè “queden grumolls i no resulta atractiu”.Els llavis també són una part important del rostre i abans de pintar-los cal tenir-ne cura, exfoliant-los perquè la pell no estigui seca. Un cop tractats, les dues esteticistes comenten que s’han de contornejar amb un llapis del mateix color que el pintallavis i que s’ha de potenciar la seva forma, “fent-la una mica més rodoneta a l’arc de Cupido però de forma subtil”, indica Da Silva. És important tenir en compte que s’ha d’escollir si es vol potenciar els ulls o la boca, perquè de fer-ho en ambdós casos el resultat final seria sobrecarregat.Per últim, i no menys important, segons comenten ambdues professionals, cal segellar el resultat final amb pols translúcids o un esprai fixador. I una part que molta gent oblida és netejar els pinzells utilitzats un cop a la setmana i deixar-los assecar en posició horitzontal.