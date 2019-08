Records 'Made in Andorra'

Actualitzada 02/08/2019 a les 18:25

Amb l'arribada de les vacances milers de turistes surten de casa per conèixer noves ciutats, països i cultures diferents. Per tenir un record material d'allà on han anat o portar un element per regalar a amics i familiars molts d'ells compren un 'souvenir'. "Faig col·lecció d'imants de nevera i crec que el d'Andorra és complicat d'aconseguir així que he aprofitat i n'he comprat uns quants" diu somrient Francine Grasse, turista francesa que està passant uns dies al país amb el seu marit.A Andorra les botigues especialitzades en aquesta matèria encara conserven tota mena de regals: moneders, imants, postals, tasses, plats, didals, samarretes, gorres, pitets, draps de cuina, bolígrafs, braçalets, ventalls, pins, bosses, i un llarg etcètera de productes on es destaca el nom del país, les imatges icòniques com el Santuari o la Verge de Meritxell, Caldea... "La veritat és que no hi ha cap objecte en concret ni cap imatge que els sembli més curiosa o que els cridi més l'atenció", comenta Beatriu Grougnet, de la botiga K'do Forever. "Em sembla curiós veure gent amb samarretes de 'I love Andorra', banderetes... Després ho penso i jo també ho faig quan viatjo" diu rient Pau Pérez, andorrà de 20 anys.Tot i que la compra de records és una activitat que no acaba de perdre els seus fidels, la realitat és que aquests comerços noten la davallada de les vendes. "Comparat amb fa dos anys, i ja no parlo amb abans de la crisi econòmica, el poder adquisitiu ha baixat. La gent surt però compra els mínims capritxos", explica Manel Navarro, del Basar Bon Dia. Aquest fet també el reconeixen alguns turistes, com la Sandra Barrios, una jove mexicana de 28 anys. "És cert. Abans comprava samarretes, bosses, peluixos... Coses més grans i que feien més goig. Ara, entre les limitacions d'equipatge als avions i que no puc gastar tant, no compro gairebé res. Com a molt algun detallet o una postal" comenta. En aquest sentit, Beatriu Grougnet també afirma que la tendència dels turistes en els darrers anys és endur-se "coses petites i que no pesen, com imants i clauers".Com és habitual, la temporada alta de les vendes de souvenirs és a l'hivern, quan el nombre de turistes que venen al país per esquiar augmenta notòriament i gasten un pèl més. Tot i així, cada vegada l'estiu apropa més viatgers a Andorra que decideixen entrar a les botigues especialitzades per endur-se algun objecte. "Les nacionalitats que més ens visiten són els espanyols i els francesos, per proximitat" explica Navarro, tot i que des de la botiga K'do Forever també afirmen que a l'hivern el visitant rus és el que més despesa fa.Les preferències en matèria de regals han anat canviant amb el pas del temps i moltes persones inverteixen els diners en objectes que els siguin més pràctics i puguin utilitzar més que un souvenir. "Quan viatjo prefereixo comprar-me uns pantalons o unes vambes maques i que no trobi a Andorra que un "pongo". Quan me'n regalen un ho passo una mica malament perquè no sé què fer-ne" argumenta Pau Pérez. En aquest sentit, el menjar és un clàssic dels records preferits que els més golafres aprofiten per endur-se de la seva estada a Andorra. "L'euro ha fet mal a tot arreu. Està tot molt més car. Abans veníem sovint per formatges, embotits, Toblerone, però ara ja no val la pena perquè els preus són pràcticament iguals. S'ha de venir a Andorra a descobrir-la, no a comprar", explica Francesca Pinos, que ve des de Roses. Amb l'avenç de les noves tecnologies i de les compres per Internet, d'altres aprofiten per fer una mica de trampa. "He de reconèixer que alguna vegada he comprat algun producte d'un país on no he estat perquè em feia il·lusió tenir-lo. Per exemple, tinc una figureta d'un Manneken Pis, que és una font i en realitat mai he estat a Bèlgica", argumenta amb certa vergonya i entre rialles Lewis Cornn, turista de 60 anys que ha vingut des d'Anglaterra. Però, tot i que les èpoques canviïn, els souvenirs segueixen sent un mètode identificatiu dels països. "I encara que molts diguin que és una forma d'estereotipar una cultura o tradició, els souvenirs ajuden a donar-se a conèixer a la resta del món", conclou Barrios.