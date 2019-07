La lluita contra el termòmetre

Beure molta aigua és la consigna número 1

Actualitzada 05/07/2019 a les 18:16

a calor pot ser el pitjor enemic per a molts durant aquesta època de l’any i si no que els ho demanin als habitants de Dubai, que a final del mes passat van viure màximes històriques amb registres per damunt dels 60 graus que provocaven incendis a les palmeres dels seus carrers. Evidentment, aquí, a Andorra, no hi ha previsió d’arribar a aquest nivell en un futur proper, però sí que s’ha de vigilar perquè de fet no sempre és una qüestió d’altes temperatures. El doctor David Ferré, especialista en la circulació de la sang, explica que “realment no ens hem de preocupar a partir de la temperatura que faci, sinó que el problema és el temps d’exposició al sol”.

L’estratègia bàsica de la lluita contra la calor l’haurem escoltada, probablement, moltes vegades. Hidratar-se amb aigua és la consigna més bàsica, així com evitar sortir al car­rer en hores de més calor, entre les dotze i les quatre, entre les quals també s’hauria d’evitar realitzar activitat física. Però no sempre estem al cas dels consells més importants que hem de seguir per evitar les conseqüències negatives derivades de la calor.

Ferré destaca, per exemple, que s’ha de mirar de “beure aigua fins i tot quan no es té set, especialment la gent gran i els més petits, que de vegades no tenen la sensació de set”. En aquest sentit, si el que es recomana en el dia a dia són dos litres d’aigua, amb les altes temperatures de l’estiu aquesta xifra augmenta i fins i tot es pot duplicar. També s’ha de vigilar amb els canvis de temperatura. “Si estem a la platja o a la piscina fent la gamba i entrem a l’aigua freda ens poden donar forts marejos i pot donar pas al fet que la gent s’ofegui, o també a un tall de digestió”, indica Ferré.

Una de les premisses que també cal tenir en compte és que l’edat no sempre és un factor determinant i que tot­hom és susceptible a patir problemes causats per la forta calor. “Realment l’edat no té importància, sinó que depèn del teu estat venós”, assenyala el doctor, que en aquest sentit remarca que “la gent amb varius és especialment sensible a la calor perquè els pot provocar una insuficiència venosa aguda”, és a dir, que no hi hagi suficient força per propulsar la sang cap al cor.



NI REFRESCOS NI ALCOHOL

Una de les consignes que la gent sovint no té presents és que els refrescos no ajuden en la lluita contra la calor. “Quan tinc calor m’entra molt bé la Coca-Cola, més que l’aigua, tot i que també en bec”, comenta Raül Garrido. Altres ho tenen més clar. Milagros Torres explica que quan fa molta calor “em quedo a casa i només bec aigua, tota la que puc. Ni refrescos ni els sucs perquè no et treuen la set. El millor és l’aigua”.

Una tàctica que recomana també la nutricionista Berta Jiménez, que assegura que “l’aigua és el millor, sens dubte. Una bona alternativa casolana també pot ser una peça de fruita dins un got d’aigua”, tot i que puntualitza que “no té res a veure amb les aigües amb sabor que es venen perquè tenen molt de sucre i edulcorant i no serà gaire saludable”. I per què els refrescos no fan la funció amb la qual sovint se’ls relaciona? “L’excés de sucre i sal deshidraten. Fan més aviat el contrari i només ens donen la sensació d’hidratació. S’ha de vigilar també amb els gelats”, argumenta la nutricionista, mentre que Ferré remarca un altre punt important, i és que “s’ha d’evitar l’alcohol”, una altra beguda deshidratant.



UN CANVI DE DIETA

És important tenir clar que l’alimentació de l’estiu respecte a la de l’hivern no ha de ser la mateixa. S’han de deixar de costat els plats calents i anar a buscar aliments més refrescants i antioxidants, com ara, segons recomana Jiménez, les amanides fresques, un gaspatxo o una sopa de meló. “A Andorra, en ser un país de fred, no tenim tanta tendència a menjar aquests aliments”, diu Jiménez, que recomana un altre aliment curiós que pot ajudar a l’hora de gestionar la calor com les espècies i el picant: “A priori fan venir calor però poden ser beneficiosos a l’estiu perquè fan que s’obrin els porus de la pell i ajuden a fer que transpiri millor.”