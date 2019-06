A correcuita per lluir una silueta perfecta

La dieta miracle de moda aquest any és la del suc d’api i la mesoteràpia és un tractament molt sol·licitat

Actualitzada 31/05/2019 a les 16:59

Alexandra Muratet Andorra la Vella

El bon temps és sinònim de sortir més al carrer, escapar-se a la platja i gaudir d’unes esperades vacances. “És època d’anar fresc, posar-me els shorts i els vestits curts... Però la veritat és que encara no estic preparada!”, comenta entre rialles Shaila Cruz, de 23 anys. Com ella, moltes persones s’adonen tard de l’arribada estival i els entra la pressa per començar l’arxiconeguda operació biquini. “És un terme que no m’agrada a nivell de consulta. El fan servir molt en màrqueting publicitari les empreses de suplements i d’aliments dietètics, intentant captar el públic objectiu amb la promesa d’una ràpida pèrdua de pes”, explica la nutricionista i dietista Marta Chica. El principal objectiu de les persones que visiten un centre de nutrició abans de l’estiu és aprimar-se, però moltes altres també decideixen entrar a Internet per informar-se, un mètode que la majoria de vegades implica la pràctica de les anomenades dietes miracle i les que es basen a potenciar un aliment concret. “Jo acostumo a fer la dieta de la pinya, que és molt depurativa i m’ajuda a no retenir líquids, tot i que he de confessar que és una mica avorrida”, detalla Cruz. Aquest tipus de dietes són baixes en calories, fet que potencia la pèrdua de pes d’una manera molt més ràpida, ja que només es basen en el consum de batuts, begudes i sucs per substituir un o diversos àpats i depurar el cos, un argument que l’especialista en nutrició assegura que és totalment fals. “El cos no necessita depurar-se, ja que el fetge i els ronyons s’encarreguen d’aquesta tasca”, afirma Chica. Algunes de les més utilitzades són la dieta de la carxofa; la del grup sanguini, que es basa a menjar certs aliments depenent del tipus de sang; la d’Atkins, que consisteix a menjar únicament greixos i proteïnes, o la que està de moda enguany, la del suc d’api. “No crec en les dietes ràpides! La meva dona n’ha fet més de deu. Sempre està que si la llimona, la Dukan, la de l’almívar i mil ximpleries més. Al final s’avorreix, torna a tenir gana, menja normal i ja està. És millor ser feliç així que no estar patint tot el dia”, explica Joaquim Ros, de 56 anys.

Les farmàcies també tenen més vendes de certs productes quan l’estiu està a punt d’arribar. En aquest sentit, els més demanats són els complements alimentaris, com ara drenants que ajuden a evitar la retenció de líquids per perdre volum, saciants que atipen per tal de menjar menys, captagreixos que serveixen per absorbir i els cremadors que augmenten el metabolisme per eliminar greix més ràpid. “Els més venuts tenen molta publicitat i aporten estudis sobre resultats en pèrdua de pes. També tenen un preu molt més alt que la resta de complements nutricionals”, detalla Ca l’Apotecari. Els medicaments que ajuden a controlar el pes també són un dels altres reclams que es busquen a la farmàcia per a l’operació biquini. “El que fa és eliminar el greix directament, en forma d’oli, amb els excrements. És efectiu perquè no s’absorbeix gens de greix. Per això s’ha d’anar amb compte per evitar problemes nutricionals”, comenta. I les cremes que ajuden a reduir el greix corporal, les drenants per reduir el contorn del cos i les que eviten la cel·lulitis. “A mi la crema anticel·lulítica em funciona molt bé, tot i que la faig servir tot l’any per veure resultats”, afirma Jordina Rovira, de 38 anys.

La cel·lulitis és una de les principals preocupacions de les dones amb l’arribada de l’estiu. “Tractaments com la mesoteràpia i la carboteràpia, que serveixen per millorar la qualitat de la pell, tenen molt reclam durant aquesta època”, afirma la doctora Júlia Martínez-Illescas. En l’àmbit facial també es fan pílings per netejar la pell de cèl·lules mortes, vitamines amb àcid hialurònic i minerals per nodrir la pell, tot i que la doctora també recomana protecció solar cada dues hores i de bona qualitat per evitar qualsevol problema. “S’ha de tenir molta cura perquè la pell té memòria, acumula les radiacions i pot acabar provocant un melanoma, que desgraciadament ha augmentat molt en els darrers anys”, comenta. Com succeeix amb les dietes, les dones ja no són les úniques interessades a posar-se a punt. “Els homes també venen a fer-se tractaments amb bòtox per millorar les arrugues en aquesta època”, explica la doctora, qui assegura que abans de l’estiu i el Nadal són els moments quan la gent es preocupa més per estar a punt i lluir radiant.