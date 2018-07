La pèrdua d'atractiu per les rebaixes

Actualitzada 06/07/2018 a les 18:05

Inditex, líder de les rebaixes?



El grup multinacional Inditex domina des de fa molts anys el sector de la moda. El cert és que comerços com Intimissimi reconeixen que existeix certa dependència amb les botigues pertanyents a aquesta multinacional. "Fins que no arrenquen les rebaixes d'Inditex els clients no s'animen a comprar i, per tant, no passen per la resta de les botigues de la zona", explica l'encarregada d'Intimissimi.

L’estiu és l’època del bon temps, de les terrasses plenes, de platja i muntanya, de viatjar... Però també és l’època per excel·lència per anar de compres, i és que la gran majoria dels establiments del país ja fa gairebé tres setmanes que han col·locat el cartell de rebaixes als seus aparadors. “Hi ha una diferència de preus en comparació amb els països veïns que atreuen la clientela. Els nostres productes valen 3 o 4 euros menys que a Espa­nya, per exemple, i si els sumes després la rebaixa encara surt millor de preu i val la pena”, explica l’encarregada de la botiga Intimissimi, on des del 23 de juny ofereixen descomptes del 30% al 50%, tret dels productes de nova col·lecció. “El client ve de tot arreu i amb l’arribada de les rebaixes també es nota cert increment de persones estrangeres”, hi afegeix.La Maite passeja per l’avinguda Carlemany amb el seu marit. Acostumen a venir un parell o tres de cops l’any per fer algunes compres. És de les que pensen que les rebaixes segueixen funcionant molt bé. “Aprofitem sobretot per venir a l’estiu, ja que les rebaixes estan al 50% i crec que és un percentatge més alt que el que tenen molts comerços d’altres països”, comenta la Maite. El que més els agrada comprar tant a ella com al seu marit són coses per a la llar, roba i també productes d’electrònica.Opinions al carrer, però, n’hi ha de tots els colors. En aquest sentit, la Maite i l’Antonio diuen que ja feia anys que no venien i que s’han quedat força sorpresos, perquè “els preus ja no són més baixos, i m’atreveixo a dir que he trobat algunes coses més cares que a Espanya”, lamenta l’Antonio. A més, el fet d’haver de realitzar les devolucions al mateix país, com passa amb algunes grans marques, també els crea força rebuig. “Volíem fer-li un regal a la nostra filla, però ens ho hem estalviat per no arriscar-nos a haver de tornar-ho”, diu la Maite. Un punt de vista que coincideix amb el de la María José, que ha vingut a passar el dia amb la seva amiga Roser. “M’he comprat una bossa de mà perquè estava a meitat de preu, però no tinc la intenció de comprar res més perquè per a mi les rebaixes ja no tenen cap atractiu especial”, assenyala la María José.Una de les encarregades de la botiga Zara de l’avinguda Meritxell reconeix que “el primer cap de setmana de rebaixes no va ser el que esperàvem”, però tenen l’esperança que la situació canviï de cara a mitjan o final de juliol, “tenint en compte que la gent haurà cobrat i aquest és un factor que influeix a principi de cada mes”, hi afegeix. Un dels motius que creu que els han perjudicat és l’avançament del tret de sortida de les rebaixes per part de països com Espanya. “Estem notant que la demanda dels francesos i espanyols, que abans eren el client estrella, enguany ha baixat força”, comenta. Una realitat, però, que no els fa perdre l’esperança. “L’estiu és llarg i amb l’arribada de turistes creiem que les vendes creixeran de nou”, conclou.