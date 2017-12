Plans màgics per Cap d'Any

Actualitzada 28/12/2017 a les 11:12

S’acosta l’última nit de l’any, la nit de Cap d’Any. Poder viure-la a Andorra és sempre una bona experiència i, fins i tot, un privilegi. Ho és tant per als propis andorrans com per a la gent que, des de fa anys, viatja fins al país per gaudir d’un generós sopar en algun dels restaurants més coneguts, per prendre els dotze grans de raïm a peu de pista, o bé per passar una nit diver­tida a qualsevol hotel o discoteca. L’oferta és molt variada i la llista d’opcions no és precisament curta. Aprofitant la temporada d’esquí, molts clients venen des del territori català, però ells no són els únics. També visiten Andorra els madrilenys, els francesos, els alemanys i els anglesos. “La demanda per a aquestes dates sempre se situa gairebé en un 100%”, assegura Cristina Canut, presidenta d’Autèntics Hotels Andorra. La majoria d’hotels ofereixen un preu tancat que inclou un ampli sopar amb un menú variat de diferents plats a escollir. També donen el raïm, el cotilló i organitzen una festa posterior que s’allarga fins tard. Segons Canut, “el preu s’ajusta al gran ventall de serveis que s’ofereixen”. Casa Canut és un dels hotels que ofereixen una festa nocturna amb música en directe. Els tipus de clients que venen a passar la nit de Cap d’Any solen ser matrimonis amb cert poder adquisitiu. “Mai sabem a quina hora tancarem. De fet, pels volts de les tres de la matinada comencem a oferir melindros a tots els clients i, fins i tot, sopa d’all”, afirma Canut. Els hotels que s’ubiquen a peu de pista, però, sovint són l’opció preferida per a les famílies que venen amb els fills més petits. I ho són perquè compten amb espais infantils per a nens i nenes d’entre 4 i 11 anys, on totes les tardes es realitzen diverses activitats, manualitats i festes monotemàtiques. És el cas de l’hotel Park Piolets, que està perfectament equipat per donar servei a les famílies que venen amb infants, ja que són els seus clients principals. “Tenim un equip d’animació que prepara activitats de Nadal, rebem, per exemple, la visita de mags i també fem cagar el tió i ve el Pare Noel. Són precisament els nens qui preparen tota la nit de Cap d’Any”, comenta Jordi París, director general de l’hotel. París reconeix que els preus acostumen a estar per sobre de l’oferta catalana, però assenyala que estan “ totalment justificats” per la demanda que predomina actualment al país i que són “força asse­quibles”. Tot i això, els hotels no són els únics que s’omplen aquesta nit màgica. El restaurant Molí dels fanals ja està gairebé complet. “La majoria dels clients són grups d’amics, molts dels quals andorrans que repeteixen cada any”, comenta la responsable de sala, Luz Cortés. El menú ronda els 170 euros per als adults amb tres plats d’aperitiu, tres plats principals i les postres, i els 70 euros per als infants. També ofereixen cotilló, celler, raïm i una gran festa a les sales privades. “És cert que actualment el preu és més car que el dels restaurants espanyols, però estem dins del preu mitjà de la resta d’oferta d’Andor­ra”, explica Cortés. I precisament parlant de festes, a aquells a qui els agrada molt la gresca i volen celebrar l’entrada de l’any 2018 amb tota mena de luxes, també estan de sort. Discoteques com Buda Espai són un dels punts de referència del país. Després de l’última ampliació que s’ha realitzat al recinte, ara s’espera una gran demanda. De fet, les entrades ja estan gairebé esgotades. Buda Espai ofereix dues consumicions, la visita de dos artistes molt especials i presenta fins a tres zones amb música totalment variada amb la intenció de poder rebre gent de totes les edats: música comercial, tecno i remember. Cada any, molts andorrans solen passar la nit en aquesta discoteca. No obstant això, s’espera que el 50% de les entrades es venguin a clients espanyols. Les opcions a Andorra no cal buscar-les gaire perquè sempre en sobren. Per a totes les edats, gustos i nacionalitats. Ja només falta pensar en nous propòsits i, el més important, saber triar una bona companyia per donar la benvinguda de la millor manera possible a aquest nou any 2018.



Els plats més saborosos

El marisc, el foie, els canelons, la carn rostida i, fins i tot, la xocolata amb melindros i la sopa d’all. Són els productes que segur que no faltaran sobre les taules dels restaurants i hotels d’Andorra la Vella. Un menú deliciós acompanyat d’una copa de cava per fer un brindis d’allò més especial.