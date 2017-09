Energèticament eficients

Raons i consells per a un consum d'energia responsable

Actualitzada 26/09/2017 a les 10:21

Són dels que apaguen la televisió prement el botó d’standby? O dels que a l’hivern van en màniga curta per casa i posen la calefacció a 25 graus? Si no és així, potser tenen la “mania” de deixar-se els llums de les habitacions encesos o pertanyen al grup de curiosos afamats que obren la porta del frigorífic cada dos per tres. I és que en qüestió d’eficiència energètica a la llar, pocs són els que se’n salven.



Certament, minimitzar les necessitats energètiques a casa i fer un ús el més racional possible de l’energia està a les nostres mans. I, podríem dir, que a la nostra butxaca. “Hem de ser eficients per interès econòmic, perquè així estalviem en la factura elèctrica i de combustibles”, afirma el cap de l’Oficina de l’Energia, Carles Miquel. L’altre factor que assenyala té a veure amb el respecte i cura del medi ambient, evitant emissions de gasos d’efecte hivernacle, que són els responsables del canvi climàtic.



“Sent eficients a la llar, tot­hom hi surt guanyant”, comenta el tècnic de comunicació de FEDA, Claudi Sala, que recorda un dels lemes utilitzats per l’empresa al referir-se a aquest tema, Fes-ho per tu, per Andorra i pel planeta. La pregunta que sorgeix ara és com podem fer-ho. I Sala ho té clar: començant per la calefacció, ja que el 50% del consum mitjà d’energia a la llar correspon a la climatització. Per tal d’estalviar energia, recomana “tenir un termòstat, preferiblement programable, amb el qual es pot posar la temperatura desitjada i regular-la en funció de les hores d’ocupació de la llar”.



En segon lloc, Sala parla de la il·luminació, i de la necessitat de canviar les bombetes incandescents de tota la vida per les de baix consum o de LED. “Són més cares, però duren molt més i necessiten menys potència”, comenta.



Un altre aspecte a tenir en compte és l’aigua calenta, que representa el 20% del consum energètic a les cases. “Convé fer dutxes en comptes de banys, ja que així es gasta fins a deu vegades menys”, assegura Sala. El tècnic de comunicació de FEDA també

destaca que cal comprar electrodomèstics de baix consum (els classificats amb una A a l’etiqueta energètica), sobretot el frigorífic i congelador, uns dels que més consumeixen a la llar, perquè funcionen les 24 hores del dia. I dona un altre consell: apagar els aparells electrònics i no deixar-los en espera quan no els necessitem. Si tots ho féssim, diu, “a Andorra estalviaríem 50.000 euros en un any”.



Sobretot, del que es tracta, segons Carles Miquel, és d’evitar perdre energia, tenint equips o instal·lacions que no són eficients, un mal aïllament, o posant la calefacció mentre es té la finestra oberta. Així mateix, Miquel subratlla la importància de l’ús de les energies renovables, amb la instal·lació, per exemple, de panells solars a casa.



Des de l’administració, per tal de fomentar l’eficiència energètica dels edificis (en façanes, finestres, calderes, enllumenat...), així com l’ús de les energies renovables i la millora del parc immobiliari nacional, l’any 2011 es va crear el programa d’ajuts pla Renova. “A nivell de sol·licituds rebudes, el registre d’enguany és el millor de tota la història del programa”, afirma Miquel. Explica, a més, que la part més important de sol·licituds (84%) fa referència a les actuacions en matèria d’eficiència energètica. Sens dubte, unes dades positives que indicarien una major conscienciació per part dels ciutadans.



CONSCIENCIANT NENS I NENES

Des del 2014 FEDA, a través d’un personatge còmic anomenat Pau Pampalluga, visita algunes escoles del país per tal d’explicar als alumnes normes bàsiques de seguretat i de consum energètic sostenible. A més, des del juny passat, el Pau comparteix amb la Martina del Club Piolet un espai televisiu a Ràdio Televisió d’Andor­ra, on intenten conscienciar els més menuts de casa.