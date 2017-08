Vacances al mòbil

Les aplicacions ajuden a planificar les vacances

Actualitzada 22/08/2017 a les 12:16

Els telèfons mòbils, especialment els smartphones, s’han convertit en elements gairebé indispensables en el dia a dia. Han deixat de ser una eina només per trucar. Enviem missatges, estem en contacte permanentment amb el nostre entorn, ja sigui per feina o per oci, ens organitzem l’agenda i han aparegut mil i una aplicacions per cobrir necessitats que fins fa poc temps segu- rament no sabíem ni que te-níem.



I malgrat que hi ha qui decideix desconnectar del mòbil en temps de vacances i deixar-lo guardat en un calaix, també és cert que a l’hora de planificar les vacances aquest aparell es pot convertir en un gran aliat. “Jo diria que les eines més útils poden ser les aplicacions de Booking, Airbnb o Tripadvisor, que ens permeten fer reserves de tot tipus d’allotjaments a més de comptar amb valoracions d’altres usuaris per tenir referències del lloc on anem”, exposa Alfons Miralles, un dels responsables de #Digui, una firma especialitzada en l’ús d’internet.



Ara bé, tot té una contrapartida. Miralles també exposa que potser haurem de dedicar una mica més de temps a la preparació, fent cerques diverses i comparant preus.



Abans de sortir o fins i tot d’escollir, també és una bona idea consultar Trip.com, una completa guia turística amb les millors recomanacions sobre què veure i què fer a més de 60.000 destins d’arreu del món. Selecciones una ciutat i obtens recomanacions personalitzades adaptades a l’estil de vida i al moment del dia. I un cop ja som a la destinació escollida una app que no pot faltar és Google Maps: l’eina ideal per situar-nos i saber com arribar a cada racó del lloc que hem de visitar.



Ara bé, Miralles també assenyala que hem de tenir present que algunes aplicacions tenen limitacions territorials: “potser funcionen als Estats Units, però no aquí. O a la inversa”. Ell, a més, admet que no és especialment aficionat a les aplicacions. “Soc més de pàgines web, crec que l’important és que es puguin consultar en diferents dispositius. D’apps en tinc 4 de base i res més. Potser en descarrego altres en un moment determinat, però després les elimino perquè no les tornes a fer servir”, explica.



També hi ha algú que s’ha recordat dels que tenen problemes per fer la maleta. PackPoint t’ajuda a organitzar l’equipatge dient-te què necessites en funció del destí, la durada del viatge, el temps o les activitats previstes.



A l’hora de desplaçar-nos també trobem moltes eines que ens ajuden. Des de Bla Bla Car, que ens ofereix la possibilitat de trobar amb qui compartir cotxe aprofitant que es fa el mateix trajecte, fins a EasyCar Club, una alternativa a les empreses de lloguer de cotxes i on pots arrendar el vehicle directament del propietari. I si el que vols és provar la cuina genuïna de la mà d’un habitant autòcton, la vostra opció és ser atrevits, oblidar-vos dels restaurants i optar per Cookening.



Tampoc ens podem oblidar de les mascotes. Així que si no te la pots endur de viatge i tampoc la vols deixar en una residència canina només cal que consultis Dogvacay o Gudog, dues opcions que permeten deixar l’animal a casa d’una família.



Veure abans què trobaràs

Alfons Miralles també assenyala que una de les aplicacions útils a l’hora de planificar un viatge pot ser Instagram. Fent una recerca del lloc on volem anar podem descobrir racons curiosos o que no surten a les guies. En aquest mateix sentit pot ser útil Minube, que et pot donar idees de més de 2 milions de destins. També disposa de valoracions d’altres usuaris.