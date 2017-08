A l'estiu estem més predisposats a mantenir relacions sexuals

És temps de sexe Les infidelitats i les pràctiques sexuals de risc augmenten a l'estiu

Actualitzada 07/08/2017 a les 16:43

'Vamo’ a hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ¡Ay, Bendito!” Els sona aquesta frase? Escrita potser no, però de ben segur que l’han escoltada en més d’una ocasió els darrers mesos. I és que es tracta d’un fragment de la cançó de l’estiu per excel·lència, Despacito. Aquest popular tema del cantant Luis Fonsi, com altres que sonen a les ràdios i discoteques en aquesta època, té un gran contingut sexual. Casualitat? Sembla que no.



L’estiu és temps de sexe. Fa sol, anem amb roba lleugera, trenquem amb la rutina, coneixem més gent i, en conseqüència, tenim una major predisposició a mantenir relacions sexuals i viure aventures amoroses. A banda dels factors externs, darrere d’aquest desig de contactes amatoris hi ha també una explicació científica: els nivells més elevats de les hormones de l’amor. “El bon temps està relacionat amb un augment hormonal”, assegura la psicòloga i sexòloga Carme Sánchez, de l’Institut de sexologia de Barcelona.



Així doncs, durant la temporada estiuenca –i ja a partir de la primavera, amb l’increment de temperatura i de llum–, la dopamina i l’oxitocina es disparen, a la vegada que ho fa la serotonina, l’hormona de la felicitat, de manera que estem més alegres. A això cal sumar-hi, a més, el fet que en anar més despullats les feromones, les substàncies químiques que segrega el nostre cos i que funcionen com a atractiu sexual per a la resta, estan més descobertes i, per tant, el seu grau d’actuació s’intensifica.



Per tot plegat, no és estrany que, com afirma Sánchez, parlem dels amors d’estiu i aquesta sigui l’època de l’any en què molts adolescents perden la virginitat i es produeixen més infidelitats. La sexòloga també adverteix que durant aquests mesos, on se surt més i hi ha moltes festes, les pràctiques sexuals de risc augmenten. “L’alcohol i el consum de substàncies fan que molts abaixin la guàrdia”, assenyala.



Quan parlem de parelles, però, l’estiu no sempre és sinònim de més sexe. Sánchez comenta que, si bé per al sexe es necessita temps i durant les vacances teòricament en tenim més”, això no sempre és així, perquè “ens dediquem a omplir el nostre oci amb activitats”. L’experta considera que s’ha de guardar temps per a les relacions sexuals i, en aquest sentit, recomana el que anomena “polvos amb nom de ciutat”. Ho explica: “A més de visitar museus i de fer trekking, s’ha de deixar temps per al sexe, que si vas estar a Nova York recordis el clau de Nova York.”



Tallar abans de l'estiu

A més de la química i els factors externs, la psicòloga i sexòloga Carme Sánchez també parla de fantasia, de “la idea que a l’estiu ens ho hem de passar bé i que hi ha més possibilitats de mantenir relacions sexuals”. Això, diu, té efectes en molts joves, que decideixen tallar amb les seves parells abans de l’estiu per tal de gaudir al màxim d’aquesta època.