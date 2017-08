Els miracles no existeixen

No existeixen fórmules màgiques i aquests mètodes comporten riscos importants per a la nostra salut

Actualitzada 01/08/2017 a les 11:53

Arriba el bon temps, ens posem el ba-nyador per anar a la platja i ens adonem que durant l’hivern hem acumulat alguns quilos de més. A partir d’aquí tot són presses per poder lluir cos. I les presses, com se sol dir, no són bones conselleres. Les revistes i Internet s’omplen de dietes miracle que ens asseguren una gran pèrdua de pes amb un temps rècord.



Dietistes i endocrins recomanen desconfiar d’aquestes propostes. No existeixen fórmules màgiques i aquests mètodes comporten riscos importants per a la nostra salut, ja que sovint no tenen tampoc cap fonament nutricional ni científic. “L’objectiu és perdre pes, però no hi ha una modificació dels hàbits alimentaris”, assenyala el dietista Marc Gil, que afegeix que amb una estratègia de menjar poc, posant el cos en una situació de dejuni, només aconseguim reduir líquid i massa muscular. Una situació, que a més, pot facilitar l’aparició “de l’efecte rebot: en acabar la dieta recuperem fins i tot un pes superior al que teníem”.



La restricció calòrica que imposen aquestes dietes sol implicar carència de vitamines i minerals, greus alteracions metabòliques i monotonia alimentària que les farà insostenibles en el temps i posarà en perill la nostra salut. Gil remarca que “si existeix un problema de base, amb aquestes dietes podem agreujar la patologia. Per exemple, si tu ja tens el sucre mal controlat, pot ser que derivis a una diabetis”. En aquest sentit, Gil recomana, si els vol perdre pes, planificar-ho a llarg termini i seguir els consells d’un expert.

També hi insisteix la doctora Elisabet Juncà, especialista en endocrinologia i nutrició, que recomana sempre buscar l’ajuda professional. En el seucas assenyala que a vegades és “necessari i beneficiós” perdre pes en un període curt de temps, però “sempre que hi hagi una supervisió mèdica, perquè “el més important no és quant pes es perd, sinó quins hàbits modifiquem per tal de mantenir aquest pes per sempre”. I remarca que si cal perdre pes ràpidament els endocrinòlegs tenim vàries eines i estratègies per aplicar”.



Tots dos professionals coincideixen que es troben amb molts trastorns de conducta alimentària, per tant remarquen que cal “molta cura i ser molt responsable”. De fet Gil exposa que cada vegada hi ha persones més joves, “amb 12 i 13 anys”, que cauen en algun d’aquests trastorns.



El dietista es va mostrar força preocupat pel volum d’articles i informacions sense massa base que es poden trobar a internet, ja que “hi pot accedir gent de qualsevol edat”. Juncà també considera que caldria un marc legal que “limités l’intrusisme professional, de tal manera que el públic en general conegués quin grau de titulació, d’especialització i formació té la persona. D’aquesta manera tothom seria coneixedor d’on decideix acudir”. El secret, doncs? Una alimentació equilibrada, fer esport i sempre deixar-nos assessorar per un professional.



Quant hem de perdre

Més que perdre pes cal perdre greix. La quantitat dependrà del risc cardiovascular del pacient i de les necessitats.



Alimentació equilibrada

Cal tenir molts més coneixents sobretot sobre índex glucèmic, aport de greix saludable o falsos aliments per aprimar.



Tipus de dietes a vigilar

Les dietes anomenades miracle es poden classificar en hipocalòriques, dissociatives i excloents.