Combatre la calor

Ens hem d’informar i anticipar l’onada de calor

Actualitzada 18/07/2017 a les 11:22

Durant l’estiu és cada cop més freqüent que hi hagi onades de calor. Aquest fet deixa moltes persones en una situació de perill i són més de les que ens pensem.



Normalment es focalitza el risc en els infants i en la gent gran de més de 75 anys. Aquests són dos grups de risc molt obvis, però n’hi ha molts més que passen desapercebuts i que tenen el mateix perill. Persones fràgils, amb malalties cròniques, hipertensió o diabetis, malalties cardiovasculars, respiratòries, renals o neurodegeneratives, també són un altre gran grup de risc. Segons el doctor Josep Pons, però, n’hi ha molts d’altres sobre els quals no es para tanta atenció, “persones amb sobrepès o obesitat, extremament primes, amb conductes addictives pel que fa a l’alcohol o les drogues, i també persones que d’entrada són saludables però que estan exposades a molta calor o directament al sol amb una activitat física important, com alguns treballadors o esportistes, són també grups de risc”. En aquest sentit, recomana que tothom mantingui un control i sigui conscient de la seva situació. “Cal que ens informem. És tan fàcil com mirar la previsió del temps i intentar prevenir situacions perilloses si hem d’estar molta estona exposats a la calor.” Susete Ribeiro, coordinadora sanitària de la residència Clara Rabassa, dona algunes claus per prevenir els atacs de calor, sobretot dirigits a la gent gran. “És important no sortir les hores de més insolació i de més calor. Ens hem de protegir del sol ja sigui mitjançant barrets o gorres i portar sempre beguda fresca, però no excessivament freda, ja que els podríem causar un xoc tèrmic.”



Així doncs, la prevenció és el més important per evitar cops de calor o situacions perilloses per a totes les persones fràgils i en grups de risc. Per això és important evitar estar en llocs amb temperatures massa altes, fer activitat intensa i prolongada durant períodes de màxima calor i deixar persones vulnerables soles durant una llarga estona. El doctor Pons hi afegeix: “Hem de ser curosos amb els nens, no deixar-los al cotxe tancats encara que sigui poca estona. En el cas d’algú que visqui sol, hem d’intentar trucar-lo dos o tres cops al dia o fer-li visites freqüents.” A més, recomana a les persones que prenen molta medicació que consultin amb el metge els efectes contraris que els pot causar un excés de tempe­ratura.



Però si la prevenció no funciona i patim un cop de calor, com hem d’actuar?

La calor, com diu el doctor Pons, pot arribar a produir una sèrie de condicions que poden provocar la mort. De menor a major grau hi trobem l’estrès per calor, on comencen a aparèixer taquicàrdies, hiperventilació, sudoració, esgotament i deshidratació. Després, podem patir un cop de calor. Aquest, més greu, arriba quan els mecanismes termoreguladors del cos comencen a fallar. La persona deixa de suar, s’asseca la pell i agafa un to vermellós. A partir d’aquí, hi ha risc de pèrdua de consciència, coma o convulsions, que en situacions molt greus poden arribar a ser fatals.



Susete Ribeiro deixa clar que en aquests casos cal mantenir la calma i estar preparats. “Hem d’apartar la persona del lloc on estigui si hi fa molta calor. Portar-la a un lloc més fresc i si pot ser, cobert i amb aire condicionat.” Després “l’hem d’hidratar, amb glops petits, ventar-la, intentar controlar-li les constants vitals, asseure-la o estirar-la i esperar que es recompongui. Si no millora, hem de trucar al 116”.



No abusem de l’aigua

Ens hem d’hidratar molt, però massa aigua ens podria fer perdre sals minerals. Podem alternar-hi beguda isotònica.



Evitem menjars molt calents

No hem de menjar plats hipercalòrics molt calents ni beure alcohol. Van bé la fruita, plats freds i algun gelat o granissat.



Vestim roba lleugera

En plena onada de calor hem de mirar de vestir roba lleugera i ampla, que deixi respirar la pell per perdre l’excés de calor.



Com ens hem de refrescar?

És tan fàcil com remullar-nos diverses parts del cos, banyar-nos o fer una dutxa amb aigua fresca de tant en tant. La pell regula la temperatura a través de l’evaporació de la humitat i en condicions normals aquesta humitat la proporciona la suor. Si estem acalorats, mullar-nos ens ajuda a tenir humitat a la pell i permet que el cos pugui regular millor la temperatura.