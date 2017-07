Irritable i que irrita

El cólon irritable és freqüent i pot ser un obstacle per a la vida diària.

Actualitzada 11/07/2017 a les 13:06

Potser no n’han sentit a parlar mai o potser en pateixen i no ho saben. Estem parlant de la síndrome de l’intestí irritable (SII), també coneguda com a còlon irritable, una malaltia digestiva molt molesta, freqüent (afecta entre el 8% i el 10% de la població), de difícil diagnòstic i amb unes causes no del tot clares.



Com explica el doctor i investigador Javier Santos, de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, el còlon irritable es caracteritza per la presència de dolor abdominal i canvis importants en el trànsit intestinal, ja sigui episodis de diarrea o de restrenyiment. Els afectats, més dones que homes i generalment amb una edat compresa entre els 20 i els 45 anys, també acostumen a patir distensió abdominal i flatulències. “Els limita molt la vida social i trastoca el seu estat d’ànim”, assegura Santos. I és que els símptomes poden ser un gran obstacle per a la vida diària. S’imaginen, per exemple, no poder parar d’anar al bany?



NO SOLS L’ESTRÈS

Pel que fa a les causes, a dia d’avui encara no s’han descrit de forma exacta. En aquest sentit, el doctor Santos explica que tradicionalment l’SII s’ha relacionat amb el sistema nerviós, l’estrès i amb malalties que generen molt dolor, com ara la fibromiàlgia, però que en els últims anys la investigació ha avançat força i s’han obert noves hipòtesis. “Ara tenim clar que només en el 50% dels pacients l’origen es troba en el sistema nerviós central, en trastorns com l’ansietat o la depressió”, ressalta Santos. A la resta de malalts, l’origen rau en el mateix intestí i té com a detonants infeccions gastrointestinals, l’alimentació o el consum d’antibiòtics. Juntament amb l’estrès, aquests són els tres grans factors derisc entre les persones amb una susceptibilitat genètica.



DIAGNÒSTIC COMPLICAT

Actualment l’equip d’investigació del qual forma part el doctor Santos, que ja ha descobert que els pacients amb còlon irritable i diarrea tenen més activitat immunitària a l’intestí prim, està treballant per trobar biomarcadors que permetin afinar en el diagnòstic de la malaltia. “De moment es diagnostica per exclusió, una vegada s’han descartat altres patologies com ara la celiaquia”, apunta el metge.



I el tractament? “De moment no hi ha cura”, indica Santos. A més, tenint en compte que la causa exacta que provoca l’SII es desconeix i que la patologia afecta de forma diferent cada persona, el que normalment ha fet el metge ha estat receptar medicaments d’acord amb els símptomes. És a dir, fibra i laxants per al restrenyiment, antidiarreics per a la diarrea i espasmolítics per al dolor abdominal. “Això, però, està canviant, perquè han aparegut nous fàrmacs que modifiquen la història natural de la malaltia i tallen els brots”, afirma el doctor.

A banda dels fàrmacs, Santos remarca la importància de la dieta per a aquests pacients, que “acostumen a tenir moltes intoleràncies”. Fer exercici físic, evitar l’estrès, practicar tècniques de relaxació i regularitzar l’hora a la qual es menja i es va al bany són altres dels seus consells.



L’alimentació, un element clau

Tot i que és difícil establir pautes generals, perquè “es tracta d’un trastorn heterogeni, amb gent que tolera bé un aliment i una altra que no”, la dietista Berta Jiménez explica que durant una temporada es pot seguir la dieta Fodmap, on s’eviten aliments que provoquen una major quantitat de gasos, com la col o els llegums. També aconsella cuidar la flora intestinal amb probiòtics (es troben al iogurt, al kèfir, al xucrut) i prebiòtics (a les carxofes, endívies, espàrrecs...).



“Em condiciona la vida”

La Rosa Maria té 56 anys i en fa 10 que pateix còlon irritable. Tot va començar poc després de separar-se, quan un dia en sortir de la feina li va entrar un recargolament dels budells molt gran i va haver de baixar del bus i buscar urgentment un bar on poder anar al bany. “A casa la cosa va continuar, desconeixia què em passava però sabia que no es tractava de res víric, era diferent”, afirma. Aquest primer episodi es va anar repetint “cada un o dos mesos” i als tres anys la Rosa Maria va decidir anar al metge. “Em van fer una colonoscòpia, va sortir normal i em van diagnosticar còlon irritable”, explica.

La malaltia, assegura, “em condiciona la vida, sobretot a la feina, perquè treballo de cara al públic i a vegades haig de marxar corrents al bany”. L’última vegada que ho va haver de fer va ser fa uns tres mesos. “Toco fusta”, resa.