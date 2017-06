Rentar-nos les mans ens evita despeses sanitàries

A les nostres mans La higiene de les mans és vital per mantenir-nos allunyats del perill que comporten virus, bacteris i altres microorganismes que ens poden perjudicar.

Actualitzada 26/06/2017 a les 17:23

Xevi Sunyol

La mà és una de les parts del cos que està més exposada a transmetre malalties i infeccions. És el nostre punt de contacte amb gairebé tot el que ens envolta i tot el que passa per les nostres mans pot acabar dins del nostre organisme, o el dels altres.



La higiene de les mans és vital per mantenir-nos allu-nyats del perill que comporten virus, bacteris i altres microorganismes que ens poden perjudicar. Si bé és cert que a la nostra pell hi ha organismes que ens són beneficiosos, la manca d’higiene pot fer que aquests perdin espai davant d’altres que ens perjudiquen. Per això, és important mantenir sempre les mans netes. Si bé no hi ha un nombre de vegades recomanades per rentar-nos les mans, cal fer-ho quan ens les notem brutes.



Isabel Vallejo és infermera especialista en higiene, prevenció i control d’infeccions a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Avisa: “a tot arreu hi ha microorganismes que són invisibles, i nosaltres els transportem a les mans. Això no vol dir que tots ens contaminin, però si no fem una bona higiene de mans en transportem molts més i hi ha més perill de passar infeccions.”



Rentar-se bé les mans és molt senzill. S’ha de fer una bona fricció, amb aigua i sabó, procurant fregar a consciència totes les parts de la mà. Un cop acabat, esbandir bé tot el sabó amb aigua neta i eixugar-nos amb paper, que és el més recomanable. En el seu defecte ho podem fer amb una tovallola neta i ben seca. Cal procurar que s’assequi bé per al proper cop que la utilitzem, perquè les restes d’aigua i humitat poden facilitar la proliferació de fongs. En aquest cas, el rentat previ perdria molta efectivitat.



“Sempre que tinguem les mans brutes ens les hem de rentar”–diu Vallejo. “Sempre hi ha feines o activitats que ens les embruten més, però durant la vida quotidiana hi ha moltes coses que ens les fan embrutar, encara que no ho sembli.” Els bitllets i les monedes també són una gran font de microbis que es poden quedar a les nostres mans, ja que abans d’arribar a la nostra cartera han passat pels dits de molta gent. Així, persones que treballen en atenció al públic i en comerços haurien de tenir una higiene més estricta. Vallejo recomana rentar-nos sempre les mans després d’anar al lavabo, abans i després de manipular aliments i abans de menjar.



També destaca que és important inculcar una bona higiene de mans als nens. Són un grup de població més vulnerable i si des de petits els eduquem en la higiene, en el futur serà molt més fàcil controlar infeccions com ara les grips, que cada hivern es propaguen entre gran part de la població. Moltes escoles han fet campanyes de conscienciació i des dels hospitals, en els últims anys, també se n’han fet.



Fins i tot l’Organització Mundial de la Salut ha batejat el dia 5 de juny com el dia mundial de la higiene de mans, un pas per visibilitzar la importància del fet de tenir les mans netes i per conscienciar la població.



Un dels nous actors que ha començat a intervenir en la higiene de mans els últims anys són els gels antisèptics amb alcohol. En molts casos s’utilitzen com a substituts del rentat habitual amb aigua i sabó. Ens ajudarà en situacions on no tinguem una aixeta a l’abast i no tinguem les mans visiblement brutes, però hem d’entendre que aquests líquids no serveixen per netejar en profunditat, i no ens serviran en cas que tinguem brutícia adherida a les mans. Per rentar-nos-les bé, no hi ha res com l’aigua i el sabó.