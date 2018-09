Juan José Ballesta. Després d’interpretar el policia Rober a la sèrie ‘Servir y proteger’, l’actor torna a TVE amb la superproducció ‘El Continental’

Actualitzada 11/09/2018 a les 13:41

Alexandra Muratet Andorra la Vella

Com és Pablo, el seu personatge a ‘El Continental’?

És entranyable, es fa estimar. Té molts collons i és carismàtic, agressiu i un pinxo.



Què destacaria de la sèrie?

Que s’hi han hagut de deixar calés. Crec que tindrà molt èxit perquè fa temps que no es fa res de gàngsters. Han invertit molt i això es veurà en pantalla. És una sèrie de l’hòstia.



Ha passat de policia a gàngster. Amb quin personatge se sent més còmode?

Soc molt d’això: de passar de lladre a policia [riu]. M’agrada més fer de dolent, no perquè ho sigui, sinó perquè de policia has d’utilitzar un llenguatge molt tècnic. A El Continental puc improvisar.



Ser tan proper és una virtut o l’acota a certs papers?

No crec que m’encaselli. Ara faré una pel·lícula i no té res a veure amb els papers que he fet. Aviat donaran la informació i ja ho veureu.



Després de 18 anys per a molts encara és ‘El Bola’.

Segueixo sent El Bola però caducat. De fet, al barri em diuen així. Tinc una bona feina, una família fantàstica i faig el que vull. Estic agraït i conforme amb tot el que tinc.



Com arriba l’oportunitat?

La mare em va dur a un càsting on havíem d’insultar. Els altres nens, que eren molt pijos, deien “ximple”, “idiota”, “lleig” i, és clar, vaig arribar jo, un xaval de barri que deia moltíssimes paraulotes, i em van donar el paper.



Va assolir la fama i ho va deixar per treballar de marbrista. Per què?

Per sortir una mica de l’actualitat, que se’m feia molt pesada. Vaig pensar: “Treballo a l’obra i si després em volen hi torno.” Però va ser molt incòmode perquè la gent pensa que com que ets famós només pots treballar en cine. Anava a la Moraleja a posar un taulell de cuina i les senyores em deien: “Et fan falta els diners? Té una propina.” Jo no vull propines.



Què li diria al seu fill si volgués ser actor?

Ja m’han trucat perquè faci alguna pel·lícula però he dit que no rotundament, és molt petit encara. Jo he tingut sort però no em fio. El món del cinema... Et pot fotre la vida. Quan tingui 13 o 14 anys ja ho veurem, però de moment no. Té 10 anys, sé que no queda tant, però ara no.