"Mai havia rebut una resposta del públic tan bèstia"

Quin Masferrer. Després de l’aturada per problemes econòmics de TV3, l’actor torna a conèixer pobles i històries a la nova temporada d’‘El Foraster’

Quim Masferrer Quim Masferrer TEATRE DE GUERRILLA

Actualitzada 05/07/2018 a les 20:19

Alexandra Muratet Andorra la Vella

Com ha viscut l’aturada?

Conscient d’una realitat. TV3 ha passat per un moment complicat però la direcció de la cadena, l’audiència i l’equip volíem seguir. Quan ens van dir que no podíem seguir teníem clar que era qüestió de temps. Les mostres de suport van ser acollonants, vaig flipar molt perquè he fet moltes feines públiques però mai havia rebut una resposta tan bèstia com quan es va anunciar que El Foraster s’aturava.



Què podrem veure en aquesta nova temporada?

Seguirem visitant petits pobles, enriquint-nos i gaudint de la generositat de la gent. El primer lloc on hem gravat ha estat Santa Pau, a Olot, i m’ha fet molta il·lusió perquè hi havia estat de petit.



Quin és el procés de producció i gravació dels capítols?

L’equip de localització selecciona pobles de menys de 1.000 habitants i intenten que cada temporada el territori quedi el màxim de representat. Un cop seleccionats parlen amb l’ajuntament i hi passo 48 hores. Amb el que m’explica la gent, fem el monòleg i el procés de postproducció, d’on surt un capítol.



Què ha de tenir o què ha de fer un bon foraster?

Em regeixo per un consell que em va donar el pare, que és pagès: “Quan vagis als llocs ves amb voluntat d’aprendre, mai d’ensenyar.”



Què li agradaria fer que encara no hagi fet al programa?

No ho sé, perquè he fet tantes coses que pensava que no faria i que m’han sorprès, que ni m’ho plantejo. L’atzar és un component molt important quan viatgem. Mai pensava que a Andorra coneixeria la Roser, una senyora que estava plantant un hort, i que acabaríem baixant pel Tobotronc. És impossible imaginar-t’ho, però passa i és extraordinari.



TV3 treu el programa i TVE estrena ‘El Paisano’. L’ha vist? Què n’opina?

I tant que l’he vist! He estat aconsellant el Pablo. És un programa molt guai de fer. La productora i l’equip de càmeres són els mateixos que a El Foraster i ho estic gaudint perquè abans ho vivia però no ho veia per televisió. El fet que hagin coincidit l’aturada de TV3 amb l’estrena d’El Paisano ha creat força confusió, però és un programa que està basat en El Foraster i que està funcionant molt bé a Espanya. A Catalunya és més complicat perquè hi ha el referent i és difícil que qualli, com és lògic.