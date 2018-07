"Soc molt competitiva i sempre dono el 100%"

Gemma Mengual. La ‘sirena’ catalana ha debutat com a ballarina a ‘Bailando con las estrellas’ (TVE) i estrena un campus de natació artística a Sant Julià.

Com ha vist el pas per ‘Bailando con las estrellas’?

Bé. Estic contenta amb l’experiència perquè he après moltes coses, l’ambient és molt xulo i m’ho he passat molt bé, que és important.



Tenia avantatge respecte als companys per la seva condició física i disciplina?

Crec que els avantatges no m’han anat a favor perquè se m’ha exigit una mica més pel fet d’haver-me dedicat a ballar dins l’aigua i perquè tinc condicions extra com ara la flexibilitat. Des que vaig veure per on anaven les coses vaig canviar l’estratègia. He intentat gaudir del ball i fer allò que volia el jurat.



Quines similituds i quines diferències tenen el ball i la natació artística?

Les similituds són que ballem i que interpretem un tema. A l’aigua no he de pensar, em flueix i puc enllaçar qualsevol música. En canvi, a fora he d’aprendre passos i tècniques que si no t’ho han ensenyat mai és complicat. A més, ho fem amb una música que no escollim, sinó que ens la posa el programa, i ho has de saber fer de la millor manera possible.



Es veia amb la medalla d’or del programa?

No [riu]. Sempre he estat molt competitiva i quan m’apassiona una cosa hi poso el 100% de les capacitats, però ho veia difícil. Volia gaudir-ho i poder arribar el més lluny possible. M’ho he passat tan bé que m’ha fet molta pena marxar.



Qui creu que guanyarà?

Qui té més possibilitats és David Bustamante, però hi ha altres concursants molt potents, com ara Manu Sánchez o Patry Jordan. Ja veurem què passa perquè no sabem si guanyarà qui millor balla o qui millor cau al públic.



A principi de setembre estarà a Sant Julià pel primer campus de natació artística. Com afronta el projecte?

Estic molt il·lusionada de poder compartir amb les nenes molts coneixements.



Què els diria a les noies que hi participaran?

Que aprendran i gaudiran de la sincro, que s’ho passaran molt bé i que intentarem que vegin que hi ha moltes coses relacionades que els permetran créixer com a persones i com a artistes. Petits estímuls que les faran gaudir molt d’aquest esport.