Gaspar Hernández. El periodista aterra a TV3 amb un programa de psicologia i espiritualitat en un moment en què aquestes eines es necessiten més que mai.

Actualitzada 12/01/2018 a les 17:04

Com definiria ‘L‘ofici de viure’?

És un programa de psicologia i espiritualitat que després de més de deu anys a Catalunya Ràdio aterra a TV3 en un moment en què creiem que aquestes eines són més necessàries que mai.



Pot equiparar-se a un llibre d’autoajuda?

No sé exactament què és l’autoajuda. En el programa han intervingut més de cinquanta psicòlegs per explicar continguts que es donen a la universitat. En cada capítol, es fan tres entrevistes en profunditat i es proporcionen eines, però en cap cas consells ni receptes.



Llavors hi trobem fonaments científics?

Fins on arriba la ciència, sí; però hem de tenir en compte que també és un programa d’espiritualitat i que hi ha missatges que no es poden demostrar científicament.



El programa va néixer i segueix emetent-se a Catalu­nya Ràdio. Era necessari traslladar-lo a la televisió?

Per a nosaltres, és una manera d’arribar a més gent i d’oferir uns continguts innovadors que ara mateix no es troben a la graella televisiva i que són necessaris per apel·lar a la intel·ligència de l’espectador.



S’hi ha adaptat el format?

Hem hagut de partir de zero i fixar-nos en les inquietuds actuals i en les tendències del món de la psicologia i de la nova espiritualitat.



El programa vol contribuir a un canvi de consciència?

Volem posar un gra de sorra per millorar el món. Un gran referent espiritual del segle passat, Krishnamurti, deia que la societat occidental està malalta. Nosaltres intentem millorar-la a través dels especialistes.



Per a vostè, ‘L’ofici de viure’ també és un aprenentatge per a la vida?

Tot el que expliquem procuro que abans m’hagi estat útil a mi. Faig de conillet d’Índies i destrio el gra de la palla perquè hi ha molts terapeutes bons, però també d’altres que intenten fer-se passar pel que no són. Primer hi ha un creixement personal meu i fruit d’aquesta evolució surten els programes de ràdio i televisió.



Com s’ho fa per transmetre una mirada tan positiva?

Primer intento estar bé i després escampar-ho al meu voltant. I, evidentment, viure amb optimisme, que no vol dir estar forçosament rient tot el dia.