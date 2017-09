"Avelina habitava dins meu sense que jo ho sabés"

Carlos Santos. L’actor interpreta Sergio i Avelina a la sèrie ‘Ella es tu padre’, una divertida comèdia que s’emet els dilluns a la nit a Telecinco.

Actualitzada 12/09/2017 a les 11:21

'Ella es tu padre’ és una comèdia, però amb una història sensible al darrere i molt real: la gestió dels fills quan hi ha una separació.

Sí, es veu com afronten els nens les noves relacions dels pares, com s’afronta sent pare que la mare tingui una nova relació, com s’afronta no poder veure els fills... Són temes que qualsevol pot entendre, si no els viu ell, segur que té algun germà o cosí que ho ha viscut.



Diu que la sèrie farà pensar els homes, que descobriran moltes coses de les dones.

Sí, una de les línies horitzontals de la sèrie és com Sergio, arran de transvestir-se en Avelina, descobrirà moltes coses de l’univers femení, quines coses va fer malament en el seu matrimoni i com a pare. Moltes senyores veient la sèrie li donaran un cop de colze al marit dient-li: “Això és el que passa.”



Deu ser difícil interpretar dos personatges totalment oposats en un de sol, oi?

El complicat ha estat posar-ho en pràctica, amb les 4 hores de maquillatge que requereix Avelina cada dia que em transvesteixo en ella, més l’hora per desmaquillar-me després de 10-12 hores de gravació. Mai havia fet un rodatge tan dur com aquest.



I com és això de fer de dona? Ho havia fet abans?

Tal com està plantejat a la sèrie, no. Però és fabulós, aquesta senyora habitava dins meu sense que jo ho sabés. És un cúmul de totes les senyores que m’han deixat certa empremta. Estava en el meu subconscient i en posar-me la faldilla i els tacons ha sortit a l’exterior.



Molts encara el recorden pel paper de Povedilla a ‘Los hombres de Paco’. Què li deu a aquest personatge?

Li tinc una estima molt especial. Primer pel temps, van ser cinc anys, i quan un personatge està tant temps dins d’un s’hi queda per sempre. I després per l’estima que el públic ha demostrat que li té al personatge i a la sèrie. Avui dia em segueixen parant i em diuen Povedilla. Li dec moltíssim, tot el que ha vingut després pràcticament.



Aquest any ha guanyat el Goya a millor actor revelació per ‘El hombre de las mil caras’. Sens dubte està en un bon moment professional.

Sí, els últims tres anys han estat fabulosos, no ja pels premis. El 2015, quan vaig rodar El hombre de las mil caras, només per estar a les ordres d’Alberto Rodríguez va ser un regalàs, va marcar l’inici d’una ratxa fabulosa.