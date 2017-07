"Les sales petites estan a la corda fluixa"

Lluïsa Mallol. L’actriu interpreta la Joana Porta a la sèrie ‘Nit i Dia’ de TV3. Galerista, dona d’un polític corrupte, amant d’un artista i amb pocs escrúpols

La Joana està agafant protagonisme en aquest final de temporada.

Sí, i veiem una característica seva: és una persona que no es queda de braços plegats. Se sent traïda i reacciona d’alguna manera.



Ha gaudit amb aquest personatge?

Sí, moltíssim, perquè malgrat que té un fons que no sempre és el millor, crec que és una persona molt valenta i que trepitja fort. I això són qualitats, encara que depèn com les utilitzis et fan anar cap a un bon camí o no.



Té un punt de dolenta.

Bé... ella per aconseguir el que vol, dispara. I qui cau pel camí, mala sort. De totes maneres crec que no fa un mal indiscriminat. A vegades ho fa perquè és venjativa.



Li agrada fer de dolenta?

Sí. És una mica catàrtic perquè jo no ho faria.



Aquest és el joc dels actors, oi? Poder fer allò que a la vida real no faríem.

Exacte! Posar-te a la pell d’això, sense por, et resulten personatges molt agraïts d’interpretar, són més interessants.



La trama va de corrupció. La realiat supera la ficció?

Sembla que sí. Però a la ficció sabem una mica la veritat perquè veiem si hi ha unes converses entre amics, veiem qui mou els fils, qui és l’artífex. I a la realitat sabem que acusen algú, ell ho nega i mai sabem res. Estem en una època molt desesperant i que et deixa molt indefens.



Feia falta una sèrie com ‘Nit i Dia’ a TV3?

Molta, feia molta falta. I la prova és que està tenint una audiència molt bona. El públic és intel·ligent i hi ha molt talent per fer coses bones.



El problema és el pressupost?

Sí, sempre diuen que hi ha pocs diners. Aquí quan una cosa surt bé hi ha la tendència de dir: amb una mica menys també sortirà bé. Són productes que estan molt bé i si es collen molt poden trontollar.



A nivell teatral també està tan malament?

Sí. Abans cobraves i ara moltes vegades no hi ha diners. Està abocat al desastre, i les sales petites, que són importantíssimes, estan a la corda fluixa.