"La sort és el factor determinant per triomfar"

Paloma Bloyd. S’ha incorporat recentment a ‘Cuéntame’ com a Deborah, la nòvia de Toni Alcántara, un dels protagonistes de la sèrie històrica de TV1

Com és treballar en la sèrie més llarga de la televisió?

És un honor, estic encantada. Els companys són fenomenals, l’equip m’ha rebut amb els braços oberts i m’he sentit molt a gust.



Li va fer respecte la proposta?

Ho vaig rebre com un luxe. És un personatge femení molt fort, intel·ligent, segura dels seus principis i treballar amb el Pablo Rivero com a partner central és meravellós. I el toc de l’accent és quelcom divertit de treballar.



Interpreta una britànica, però vostè té ascendència americana.

En intentar treure partit al fet de ser bilingüe sovint m’ha passat que la majoria de personatges que m’arriben són angloparlants i estrangeres, per tant he d’acabar treballant un altre accent.



Al cinema va arrasar amb ‘Perdona si te llamo amor’. Com ho recorda?

Va ser una etapa molt bonica. Vaig viure a Barcelona perquè rodàvem allà, era a l’estiu, un repte, el meu primer protagonista, em vaig sentir molt afortunada.



Satisfeta de la seva trajectòria, per l’edat que té?

Sí. És una feina de pic i pala i he tingut molta sort. Crec que hi ha un factor molt gran per triomfar que té a veure amb tenir sort en determinats moments, perquè tinc molts companys amb molt talent que els falta sort per mostrar el que han après.



Li agradaria tornar als Estats Units i triomfar allà?

Vaig anar a Los Angeles a veure com funcionava la indústria i m’he adonat que el que em ve més de gust és fer projectes interessants, és igual on siguin i l’idioma.



Creu que es fan projectes amb prou nivell a Espanya?

Hi ha un talent brutal i cada vegada hi ha més nivell en la producció de televisió. No crec que tinguem res a envejar a fora, com a molt els pressupostos.



Va començar a la televisió amb ‘Supermodelo’.

(Riu). Començava i la meva idea era que calia fer-ho tot. No és moment d’escollir, sinó de viure experiències que sumen. La meva mare em va empènyer i em va servir perquè em truqués la Veronica Forqué per a la meva primera feina professional.