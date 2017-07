L’aigua de Vichy és molt rica en bicarbonat sòdic i oligoelements

Les propietats de les aigües de Vichy Les pastilles de Vichy són un dels productes fets amb aquesta aigua que es demanen més a les farmàcies d'Andorra.

Actualitzada 26/06/2017 a les 17:41

A més de 600 km d’Andorra hi ha un dels balnearis més famosos del món, el de la localitat francesa de Vichy. El seu èxit s’inicia a l’època romana. A finals del segle XVII la cort francesa va començar a anar-hi assíduament i l’afluència va incrementar. Amb el gran auge del termalisme per tot Europa a principis del segle XX, Vichy es consolida com el balneari europeu de més fama de l’època. També hi va contribuir la difusió feta a través d’una innovadora campanya de publicitat en revistes, cartells turístics i altres mitjans.



L’aigua de Vichy és molt rica en bicarbonat sòdic i oligoelements. En néixer a gran profunditat, quan emergeix dissol durant centenars d’anys les sals minerals de les roques. A aquesta aigua se li han atorgat múltiples utilitats medicinals per tractar trastorns gastrointestinals, dispèpsies, reflux, reumatisme o l’artrosi.



Al llarg de la història la marca Vichy s’ha utilitzat per moltes marques, tant d’aigües embotellades com de productes de l’àmbit de la salut, com pastilles, col·lutoris, cosmètica, etcètera. Les pastilles de Vichy són un dels productes fets amb aquesta aigua que es demanen més a les farmàcies d’Andorra. Aquestes pastilles apareixen al mercat a principis del segle XIX, de la mà del químic francès Joseph D’Arcet, amb la idea de condensar en unes pastilles la riquesa i efectes medicinals de l’aigua de Vichy, especialment els seus efectes reguladors digestius. La primera formulació contenia bicarbonat sòdic, després es van incorporar un seguit de sals naturals. Inicialment aquestes pastilles es van vendre a les farmàcies, però el 1914, una pastisseria de Vichy va guanyar un procés legal a les farmàcies, i moltes pastisseries van treure les seves pròpies marques.



Una altra gamma de productes comercialitzats a Andorra amb aigua de Vichy és la marca de dermocosmètica Vichy. El seu creador i director del famós balneari, el Dr. Haller, va descobrir que l’aigua termal tenia una àmplia aplicació en cosmètica i va crear una línia de productes propis. La gamma de productes cosmètics de Vichy és la primera marca que va comercialitzar un sèrum de venda a la farmàcia.



Aigua d'Escaldes-Engordany

Com a curiositat, assenyalar que les aigües termals d’Escaldes-Engordany són molt riques en elements com el sofre, sodi, minerals i contenen un untuós plàncton termal. Utilitzades de forma natural tenen propietats analgèsiques, cicatritzants, descongestionants i antial·lèrgiques.