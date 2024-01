Malalties d'hivern

Actualitzada 16/01/2024 a les 18:41

CAL SABER

1. Rentar-se les mans sovint. Cal rentar-se les mans amb freqüència, especialment després de tocar superfícies com manetes de portes, baranes o dispositius compartits.



2. Ventilar espais regularment. És important assegurar-nos que els espais interiors estiguin ben ventilats, especialment els compartits, ja que això ajuda a reduir la concentració de virus.



3. No descartar del tot la mascareta. Que la mascareta deixés de ser obligatòria no vol dir que no puguem utilitzar-la en determinades situacions, especialment si tenim símptomes o acudim a llocs molt concorreguts.



Aquest hivern el fred ha trigat més a arribar, però com de costum ho ha fet acompanyat de les temudes malalties associades a l’època: els refredats, la grip i la covid han tornat amb força, provocant una situació epidèmica tant a Andorra com als països veïns. És cert que la incidència ha baixat lleugerament els darrers dies, però les autoritats sanitàries han avisat que l’ocupació a l’hospital per aquestes afeccions continua sent elevada, i han demanat no abaixar la guàrdia davant els virus.Els principals culpables d’aquesta situació són els rinovirus, responsables dels refredats, els virus de la grip, especialment la variant A, i el coronavirus, que malgrat haver perdut bona part de la virulència dels inicis continua propagant-se amb facilitat. Per aquest motiu, és bàsic seguir unes pautes bàsiques de prevenció: higiene de mans freqüent, ventilar sovint els espais tancats, evitar aglomeracions i tapar-se la boca i el nas amb el colze en tossir o esternudar.“De moment encara no m’ha tocat aquest any, però al meu entorn proper molta gent ha caigut: familiars, amics, companys de feina...”, relata Aina Gallego, resident a Andorra la Vella de 31 anys, que troba a faltar “més precaucions” a l’hora d’evitar la propagació dels virus. “Veig molta gent tossint i esternudant sense tapar-se, quan aquests solen ser els principals mitjans de transmissió dels virus”, lamenta. “No demano que tornin les mascaretes, però la pandèmia ens hauria d’haver ensenyat algunes lliçons sobre com comportar-nos en aquestes situacions”, agrega.El mateix punt de vista és compartit per Alfons Pubill, de 56 anys i resident a la Massana, qui creu que “després de Nadal ara toca fer penitència”. Així, considera que durant les festes “es van disparar els contagis entre les aglomeracions al carrer i a les botigues i les trobades familiars”. En la seva opinió, “seria exagerat que la mascareta tornés a ser obligatòria en espais tancats, però si algú té símptomes, per responsabilitat, l’hauria de fer servir”.Els símptomes dels refredats i la grip solen ser similars, provocant congestió nasal, mal de cap i de coll, i malestar general. No obstant això, la grip pot ser més severa i estar acompanyada de febre alta, tos intensa i fatiga. Aquestes infeccions poden afectar persones de totes les edats, tot i que els infants, la gent gran i les persones amb sistemes immune debilitats tenen un risc més alt de complicacions.“La primera soca de Covid-19 va anul·lar la grip, però ara totes dues s’han ajuntat i conviuen. La grip pot ser fins i tot més forta que anys enrere, de manera que cal extremar les precaucions”, avisa la doctora Júlia Martínez-Illescas. La variant actual del coronavirus, en canvi, no ens ha de preocupar tant com quan la malaltia es va començar a expandir ara fa quatre anys. “La immensa majoria de la població està vacunada i té anticossos, i molta gent també ha passat el virus, generant defenses de manera natural. La combinació d’aquests factors ha influït per reduir els estralls de la covid”, puntualitza l’especialista. Pel que fa a la mascareta, Martínez-Illescas recomana utilitzar-la quan acudim a qualsevol centre mèdic, especialment si presentem símptomes respiratoris. “La mascareta no és una barrera cent per cent infal·lible, però evita la propagació de bona part de les partícules”, comenta.Davant qualsevol sospita d’infecció, la doctora aconsella fer-se un test d’antígens combinat a partir del segon dia. “D’aquesta manera podrem determinar si tenim grip o covid, i prendre les mesures necessàries per evitar els contagis”. Durant els dies següents és recomanable “fer un seguiment de l’evolució de la malaltia amb controls regulars de temperatura. Quan la febre va baixant és senyal que anem vencent el virus”.Enfrontar-se a aquestes malalties requereix paciència, ja que els antibiòtics no són efectius. No obstant això, hi ha alguns tractaments que poden alleujar els símptomes. “Els antitèrmics ens ajudaran a combatre la febre, i els analgèsics poden ser útils si tenim malestar, però la clau és el descans”, conclou Martínez-Illescas.