Seguir l'horòscop

Actualitzada 31/01/2020 a les 18:33

HORÒSCOP NEGRE

1. COMPTE D'INSTAGRAM

@horoscoponegro és el compte més famós d’Instagram, amb més de dos milions de seguidors, on els internautes consulten el “costat fosc” del seu signe.



2. AMB CLAU D'HUMOR

L’espai barreja una lectura més seriosa de l’horòscop (predicció setmanal o compatibilitat entre signes) amb publicacions on l’humor és el protagonista.

CURIOSITATS

OFIUC, NOU SIGNE ZODIACAL?

La Unió Astronòmica Internacional va ubicar l’ofiuc entre els signes d’escorpí i de sagitari, com una constel·lació el 1930. Vint anys després, Jacqueline Mitton –membre de la Reial Societat d’Astronomia britànica– va anunciar que els dotze signes del zodíac estaven avançats i que n’hi havia un més: Ofiuc. Tot i això, de moment l’astrologia es continua regint com sempre.

La informació oferta pels diaris és molt superficial, no parlen gaire de la persona”, assegura l’astròloga María Ruíz dels horòscops publicats als mitjans de comunicació ja que segons ella es basen en generalitzacions que identifiquen un nombre important d’individus, però en canvi, trobem que “sempre m’augura que m’anirà bé als diners i mai ha estat cert”, es queixa una veïna de la capital, Àfrica Abella. “El miro cada vegada que tinc baix l’ànim, si em diu alguna cosa positiva em fa sentir millor, però si el pronòstic és dolent el descarto”, diu la jove Paula Pons. En canvi Gemma Pujol, qui el consulta per curiositat, comenta que “encara que ara no me’n recordo, sí m’ha encertat coses. També m’identifico molt amb el caràcter que concedeix als verges, estic tot el dia protestant”. Pons també reconeix que “m’han dit mil vegades que es nota que sóc taure pel meu nivell de tossudesa”.I és que, a cada signe del zodíac se i ’atribueix una determinada personalitat que no sempre coincideix amb les persones que pertanyen a aquest com l’emcampadana Elvira Fernandes, qui es sent “més cranc que bessons perquè funciono més per la intuïció que per la lògica”. L’experta explica que és bastant normal identificar-se amb un altre signe que no és el que es correspon segons el dia i mes del naixement” ja que hi ha persones que tenen moltes qualitats d’altres signes zodiacals. Com és això? Per Ruiz entren en joc altres elements més enllà del signe com els ascendents, que es poden conèixer mitjançant l’astrodiagnosi, que és la lectura de la carta natal.“Ofereix informació molt individualitzada i molt precisa”, conta Ruiz de la carta natal, una mena de ‘karma’ que es desplega just en el moment que una persona comença la vida i que l’acompanya fins a la mort. El document proporciona l’estructura de coordenades a través del dia, el lloc i l’hora de naixement de la persona. L’astròloga certifica que “la forma en què els planetes es situen, just en el moment en què un ésser ve al món, influeix en l’estructura psicològica i emocional del l’individu”.Cada vegada hi ha més gent que es suma a fer una lectura de la carta natal perquè “surt molta informació de com ajudar en l’autoconeixement”. L’experta garanteix que passat, present i futur es poden conèixer a través de la tècnica i que el nivell de resposta depèn del lector, “personalment actuo des d’una perspectiva que m’ajuda a entendre el potencial i els talents que té, fet que em permet saber com es mou a nivell psicològic”, indica.“Sóc un escèptic del tema, encara que reconec que si el trobo mentre llegeixo una altra cosa hi faig un cop d’ull”, admet Josep Martínez. Les dones presenten una major tendència a consultar què els oferirà el zodíac, “estan més obertes a aquests tipus de tècniques al camp de la intuïció, però també hi ha homes” com el Marc Sánchez, “compro revistes que porten l’horòscop, m’agrada saber què diuen de com m’anirà en l’amor o la salut”, manifesta. Per contra, Abella mai se l’ha cregut perquè “em va assegurar que canviaria de parella i porto amb el mateix des dels 13”, fa broma. Pujol sí que és de les que fan una ullada sempre que poden el seu signe. “Ho trobo curiós i m’atrau saber què és el que pot passar en un futur pròxim”, relata. Més enllà de creure o no en l’horòscop, és una obvietat que aquest desperta la curiositat dels humans.