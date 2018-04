Què saben les xarxes socials de nosaltres?

Els usuaris no són conscients del que exposen a la xarxa

Actualitzada 20/04/2018 a les 13:59

Clàudia Campos Troncoso

Les xarxes socials s’han convertit en una nova eina de relació entre les persones. Tot­hom té un compte a Facebook, usa Twitter per informar-se de les novetats del dia i es comunica via WhatsApp amb les amistats. Però tothom té consciència del que saben les xarxes socials dels seus usuaris? Doncs no, pel professor d’Informàtica de la Universitat d’Andorra, Vicent Blasco, “no som del tot conscients del que significa exposar la nostra vida a les xarxes socials”.



Els experts alerten que una mala gestió d’aquestes pot suposar deixar a la llum dades privades que en un futur poden tornar-se en contra dels usuaris. “Tot el que es publica queda a Internet, per més que l’usuari vulgui esborrar-ho, es deixa un rastre digital de tot el que es fa, per això l’usuari ha de ser conscient d’allò que es publica i què es diu a les xarxes socials”, recorda l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).



Els operadors de les xarxes socials, per llei han de garantir la protecció i privacitat de les dades de caràcter personal dels usuaris registrats com són l’edat, el gènere, el telèfon o el compte bancari, segons Vicent Blasco. Però, per una altra banda, els operadors tenen la llibertat de vendre la informació dels gustos i interessos dels seus usuaris a altres empreses, ja que “les dades s’han convertit en un nou bé econòmic molt preuat per a les empreses, perquè les utilitzen per configurar perfils i predir el comportament i el consum de futurs o potencials clients”, segons l’APDA.



L’agència també alerta que “la gratuïtat de les xarxes socials no existeix, ja que el preu que paguen els usuaris per la seva utilització és la seva informació”. Aquesta acceptació de “la venda” dels gustos dels usuaris es dona en el moment en què els usuaris accepten les condicions d’ús i protecció de dades, per accedir a les diverses plataformes digitals. El redactat complex d’aquestes en dificulten “moltes vegades” la lectura i “crea una situació on l’usuari opta per acceptar-les sense ni tan sols llegir-les”, segons l’agència andorrana. Les condicions d’ús de les xarxes socials “es regularan” perquè resulten més senzilles d’entendre pels usuaris, segons informa l’APDA. La nova normativa europea que s’està elaborant busca que “les persones tinguin un control real i efectiu de les seves dades personals davant els constants avenços tecnològics”, segons explica l’agència andorrana.



Els usuaris han de ser conscients que a les xarxes socials “s’analitzen contínuament els nostres gustos o predileccions per personalitzar i millorar els serveis i enviar-nos publicitat o suggeriments. És aquest el contracte que fem amb els gestors de les xarxes socials quan acceptem les condicions d’ús, i no tota la gent és conscient del que comporta”, sentencia Vicent Blasco. Si en les condicions s’especifica que la xarxa social compartirà les dades dels usuaris amb altres empreses, si s’ha acceptat la clàusula sense parar-hi atenció, després “l’usuari no podrà oposar-se a aquesta compartició”, alerta l’APDA.



Per tant, la protecció de les dades personals és responsabilitat de la xarxa social, però “la protecció de la intimitat finalment és responsabilitat de cada usuari”, afirma el professor Blasco. Les xarxes socials són un espai on compartir allò que es fa d’una manera conscient, sabent que en un futur no es pot tornar en contra de l’usuari i conscient que “res és gratuït” i que els gestors dels mitjans socials “s’aprofitaran” dels gustos dels usuaris per treure’ls rendibilitat econòmica. “Acceptar sense saber és un perill per a tothom”, sentencia l’APDA.



CAL SABER

1. Tenir consciència del que es publica: Les xarxes socials tenen l’obligació de protegir les dades personals de l’usuari, però aquest és responsable del que penja a aquestes de manera pública.



2. Conèixer les condicions d'ús: Les condicions d’ús són el contracte amb les xarxes socials, s’ha de ser conscient del que s’accepta i saber que les dades són “el nou bé econòmic”.



MÉS CONTROL

Els menors, els vulnerables

Els “nadius digitals” són el col·lectiu més vulnerable i el menys sensible a valorar el terme privadesa a les xarxes socials, segons l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. Els adults han d’informar els menors sobre els perills com ara el sexting o la suplantació d’identitat que comporta que el compte de l’usuari a les xarxes socials no estigui protegit, segons el professor Vicent Blasco.