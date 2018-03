"Quedar finalista del concurs va ser tot un regal"

Míriam Rodríguez. La cantant es va emportar la medalla de bronze a ‘Operación Triunfo’ i es troba en plena gira musical amb la resta de ‘triunfitos’

Com resumiria l’estada a l’acadèmia d’OT?

Ha estat la millor experiència de la meva vida i crec que no tornaré a viure res igual. M’ha enriquit com a persona i com a artista i he conegut gent que m’ha aportat moltes coses bones. No ha pogut ser més positiva.



Què s’emporta a nivell d’aprenentatge?

Cada professor ens ha aportat, des de la seva especialitat, el millor que ha pogut. Són uns professionals. Crec que he evolucionat vocalment i he après eines per crear música i també he reforçat la meva presència damunt d’un escenari. El que més valoro, sobretot, és la qualitat humana de tot l’equip que forma OT.



Fins a quin punt costa adaptar-se a un format televisiu amb càmeres les 24 h?

Quan fa tant temps que estàs allà dins se t’acaba oblidant que t’estan gravant. Això sí, he tingut moments durs i d’ansietat, òbviament. Tot i que estem fent el que ens agrada, al final érem 16 persones convivint allà tancats i això, sovint, no és fàcil.



S’esperava quedar tercera finalista del concurs?

Tenia clar que no arribaria a la final, i encara menys, que podria quedar entre els tres primers. Convertir-me en finalista del concurs va ser tot un regal. Adonar-me del suport que tenia fora em va provocar una satisfacció brutal perquè, al final, al públic és a qui li dec haver arribat fins aquí.



A partir d’ara. Com vol enfocar la seva carrera musical?

Ara mateix estem molt centrats en la gira. Però m’agradaria enfocar la meva carrera discogràfica com a cantautora i ser la compositora de les meves cançons. No depèn de mi ni de què jo vulgui treure un disc demà, al final dependrà de les persones que vulguin treballar amb mi.



Com està anant la gira?

Genial. Hem pogut tornar a ajuntar-nos tots, però aquest cop sense pressió i gaudint. I aquesta és precisament la clau de la gira perquè aquesta oportunitat no la tornarem a viure mai més.



Què va suposar poder optar a representar el teu país a un festival com Eurovisió?

Va ser realment emocionant i sabíem que passés el que passés estaríem contents dels resultats. Espanya no pot estar millor representada que per Amaia i Alfred. Són dos grans artistes i unes persones úniques i especials. Estic orgullosa d’ells.