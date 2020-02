Andorra 2020 passat i present

Fa catorze anys el govern d’Albert Pintat va impulsar un pla que ‘somiava’ l’Andorra d’aquest any, la del 2020. Un Principat més pròsper al qual s’havia d’arribar seguint el full de ruta establert.

Andorra 2020 era el nom d’aquell pla que es va presentar públicament a mitjan 2006 com l’arma indispensable per revertir un ritme econòmic que ja donava símptomes d’esgotament. Fruit d’un treball encarregat a la consultora McKinsey, plantejava les accions que es creien necessàries perquè augmentés la riquesa del país, equiparant-se als estats més pròspers. Es tractava de donar un nou impuls als sectors tradicionals, pilars de l’economia (turisme i comerç), de fomentar-ne de nous, i de modernitzar el marc econòmic del país (legal i fiscal). L’horitzó 2020 marcava la fita: duplicar el PIB per càpita, que llavors se situava en