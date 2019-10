L'hora de la ciutadania

Millorar la representativitat ciutadana i la transparència són dos dels objectius que Govern busca amb l’aposta i la creació de la secretaria d’Estat de Participació Ciutadana.

Durant la visita del Cap de Govern a Nova York fa unes setmanes, Xavier Espot va refermar, al seu discurs davant l’assemblea de les Nacions Unides, la importància de la democràcia representativa davant les consideracions populistes i que la crisi que pot haver de representativitat s’arregla per la via de més i millor representativitat. En aquest sentit, Espot va destacar l’aposta del Govern per crear la secretaria d’Estat de Participació Ciutadana, que tot just està començant a fer les primeres passes però en la qual el secretari d’Estat de Participació Ciutadana, Marc Pons, ha estat treballant en els darrers mesos.