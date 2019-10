Quina és la identitat andorrana? Ha canviat? Està en perill? Com s’ha de preservar? Les opinions són diverses al voltant d’un debat crònic que ha tingut múltiples polèmiques al llarg dels darrers anys.

Està clar que la identitat andorrana s’està perdent i és normal perquè no s’està fent gairebé res per conservar-la davant una immigració massiva, i quan hi ha fenòmens com aquest, en què els forans són majoritaris, la seva cultura s’acaba imposant”. Així de contundent es mostra Òscar Ribas, una de les veus més crítiques amb l’evolució dels darrers anys i que considera que “per mantenir la identitat és necessari que hi hagi períodes perquè pugui existir un procés d’assimilació i aquí no ha succeït”. Ribas és el més crític dels entrevistats perquè veu que “els immigrants aporten coses molt positives,

#6 Pepe

(01/10/19 01:43)



#5 toni

(30/09/19 19:46)



#4 Xinès mandari

(30/09/19 18:16)



#3 Pere

(30/09/19 18:01)



#2 la tieta

(30/09/19 15:21)



#1 Politar andorrà

(30/09/19 09:35)