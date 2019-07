L'activisme, un fenomen creixent

La protesta i la mobilització ciutadana són recursos que té el poble per conscienciar la societat i recordar a les institucions que encara hi ha coses a millorar. Una tasca difícil que cada vegada té més participació.

És tenir unes conviccions i defensar-les fins que t’escoltin”, “és organitzar-se per posar en qüestió l’establishment, “són totes les persones que no esperen que els facin les coses, sinó que quan veuen un problema, lluiten per solucionar-lo”, “és ser empàtic i ajudar les persones a arribar on no poden”. Són algunes de les definicions del que és l’activisme expressades pels seus protagonistes. L’activisme és, en definitiva, l’actitud de les persones que, mogudes per unes conviccions, participen en moviments de caràcter polític o social. Després de 21 anys com a secretari general de la Unió Sindical d’Andorra, Gabriel Ubach sap millor