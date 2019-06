Els polítics de futur ja són aquí

Qui diu que els joves no estan sensibilitzats amb la cosa pública? Parlem amb set persones que no arriben als trenta anys i que ja han demostrat la seva vocació de servei públic, i amb una de quaranta que els deixa el pas.

La creença general diu que la política és cosa de grans i no de joves, com si ells passessin de tot i es preocupessin d’altres assumptes més hedonistes, però com sempre i per sort, aquestes creences generals es desmunten ràpidament fent una repassada als consells comunals, al mateix Consell General o fins i tot a les llistes que tots els partits van presentar a les passades eleccions generals. Qui diu que els joves passen de la política? Vivim en un país amb un conseller general de vint-i-cinc anys. Consellers de comuns que a punt d’esgotar el mandat encara no han