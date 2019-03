Fer tornar el talent

Dos terços dels estudiants andorrans marxen a realitzar els seus estudis universitaris a l’estranger, un pas que dificulta, un cop han acabat les seves carreres, fer que tornin per tal que els seus coneixements repercuteixin al país.

El camí que segueixen molts dels estudiants joves d’Andorra que comencen la seva etapa universitària exigeix realitzar els seus estudis superiors a l’estranger. Concretament, es xifra en dos terços el nombre d’estudiants andorrans que decideixen marxar a estudiar a l’estranger. La majoria escull universitats espanyoles, i dins d’Espanya les universitats catalanes són les que s’emporten la majoria d’estudiants. La principal raó d’aquesta fuita és que algunes de les carreres que aquests joves volen estudiar no estan disponibles en la llista de titulacions que la Universitat d’Andorra (UdA) ofereix, ja sigui perquè encara no existeix demanda suficient per començar a impartir-les