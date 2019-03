L’alçada i l’hàbitat d’Andorra és ideal per als pilots residents a l’hora de fer la posada a punt a les pretemporades. Els ‘cracks’ del motor basen la seva preparació física en la bicicleta o en esports d’hivern, com l’esquí de muntanya.

Ja fa un cert temps que els esports d’hivern es van posar de moda entre els pilots de MotoGP i entre molts esportistes d’elit relacionats amb el motor i les dues rodes. Per aquest i altres motius, cada cop és més freqüent que pilots de la màxima categoria fixin la seva residència a Andorra. El país ha esdevingut un indiscutible pol d’atracció per a esportistes de nivell mundial i gent com els germans Espargaró, Aleix i Pol, Àlex Rins, Maverick Viñales, Xavier Simeon o, tocant altres especialitats, Joan Barreda, Cyril Després o Toni Bou potencien constantment la Marca Andorra.

Els pilots