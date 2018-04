Actualitzant l'eix comercial

Les avingudes Meritxell i Carlemany estan en procés de renovació per trobar una sensació d’unitat que beneficiï el comerç i el turisme. Els projectes, però, han estat marcats per la polèmica.

La rivalitat Escaldes-Engordany versus Andorra la Vella està vivint un parèntesi que només una qüestió econòmica podria aconseguir. Els dos comuns, a iniciativa de Govern segons uns, per la seva pròpia voluntat segons els altres, s’han posat d’acord per emprendre un dels projectes més ambiciosos i lucratius que tenen per endavant: la reforma i embelliment del principal eix comercial del país, les avingudes Meritxell i Carlemany. Malgrat que cada par­ròquia ha escollit uns tempos propis i unes accions independents, el projecte sencer es va encarregar de forma global a Enginesa perquè redactés una proposta que donés sensació de continuïtat a