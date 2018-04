Entre el 1983 i el 1987 els estius eren ben mediàtics. Ex-futbolistes de l’FC Andorra de segona B recorden batalletes dels amistosos contra els culers i el ‘Lobo’ Carrasco dona detalls des del prisma blaugrana.

El Futbol Club Barcelona venia a Andorra i de fet hi creixia, ja que ho feia en l’àmbit de les pretemporades d’estiu. Concretament entre els anys 1983 i 1987 jugadors de primeríssima plana mediàtica es plantaven al Principat per deixar enrere els excessos estivals i tornar a posar-se a to físicament. Sense cap mena de dubte aquestes estades es van convertir en un boom molt bèstia per al país, no tan sol per la gran quantitat de mitjans de comunicació que durant un temps hi construïen la seva sala de màquines, sinó perquè els andorrans, petits i grans, tenien més