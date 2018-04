El Dodge Fargo

L’Associació Velles Cases Andorranes vol restaurar aquest vehicle que es troba abandonat a la car­retera de Fontaneda. Es tracta de l’autobús més antic que hi ha actualment al Principat.

Tot va començar anant amb bici. Així és com l’exministre i president de l’associació Velles Cases Andorranes, Claude Benet, va descobrir un “tresor amagat”. Darrere el segon revolt de la carretera de Fontaneda hi va trobar un vehicle rovellat que li va cridar l’atenció, “quan vaig amb bici sempre em fixo amb el que tinc al voltant i vaig veure que hi havia un autobús”. Aquest va ser l’inici d’un viatge que continua fins avui dia. En Claude, apassionat de la història del país, es va proposar una cosa: restaurar el vehicle. “Vaig començar a proposar als companys de l’associació