Habitatge: una mirada enrere

Any 2005. Falten pisos de lloguer i els que s’ofereixen són cars. Govern i alguns comuns impulsen accions. Tretze anys després es viu una situació similar i el resultat d’aquelles mesures és desigual.

Poca oferta, preus per sobre del que es podien permetre moltes butxaques. Aquesta era la situació del mercat del lloguer en els anys daurats del mercat immobiliari, els anys precrisi. S’havia construït, i molt, però majoritàriament per a la venda. Amb aquest escenari l’administració comença a impulsar accions i ja el ministeri de Finances del darrer gabinet Forné crea un departament d’Habitatge i aprova les subvencions al lloguer per a les rendes més baixes. Una prestació que encara avui es manté, amb canvis propis a l’època. Encara aquest any s’incorporen novetats per tal “d’impulsar i facilitar l’accés a l’habitatge”. I