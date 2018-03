Amb un peu a cada costat

La singularitat del poble d’Os de Civís, enclavat en territori català però al qual només es pot accedir per carretera a través del Principat, genera diversitat de sentiments quant a pertinença.

El Sibide, de 41 anys, viu a la localitat catalana d’Os de Civís des de fa nou mesos. Hi va arribar per treballar en un dels dos hotels de la localitat i afirma que el canvi de residència li ha anat bé. “M’agrada perquè aquí puc desconnectar, no hi ha soroll i s’hi viu bé”, explica. Com la resta de ciutadans, per fer les seves necessitats diàries com anar al metge o fer la compra, ha de canviar cada dia de país. “Quan necessito alguna cosa vaig a Andorra”, diu.

El fet d’estar a un costat i l’altre de la frontera