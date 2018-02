Una lliga de primera?

La modèstia de la lliga andorrana de futbol de primera divisió permet viure en directe a la petita graderia de l’estadi, i entre aficionats i jugadors, la majoria de partits que es juguen en una jornada.

El temps –sol i poc fred per ser febrer– i l’hora –el migdia– convida a veure futbol. S’enfronten la Unió Esportiva Santa Coloma i l’Inter Club d’Escaldes. A la gespa, defensant els colors blaus i negres dels escaldencs, juga el seu segon partit Albert Lopo, la que es podia considerar gran estrella de la Lliga Multisegur Assegurances, la primera divisió andorrana. El jugador català, ex d’Espanyol, Deportivo de la Corunya i Getafe, és una de les atraccions d’un campionat que actualment es troba a l’equador de la temporada. Malgrat aquests condicionants, no arriben al centenar les persones que ocupen la