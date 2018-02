Lideratge en femení

Amb quines dificultats es troben les dones que es volen dedicar a la política? Hi ha episodis de desigualtat, discriminació o problemes de conciliació? Polítiques de primer nivell analitzen quina és la situació i com ha canviat.

Recordo un lloc on em van preguntar què hi anava a fer, si no m’hi cabia ni el cubell de la baieta.” És un dels comentaris sexistes que va patir Olga Areny en la seva etapa com a consellera general, entre els anys 2001 i 2005. La primera dona que va entrar al parlament, Mercè Bonell l’any 1984, explica en canvi que la tractaven “com una floreta”. Dues anècdotes de tarannà diferent però que disten molt del tracte que hauria de rebre qualsevol persona. Ha canviat gaire el tractament que reben les dones que es dediquen a la política avui