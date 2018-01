El futur del Clot d'Emprivat

Les possibilitats comercials i immobiliàries que ofereixen aquests terrenys criden l’atenció del sector econòmic, però el seu creixement es farà en detriment del parc del Prat del Roure i dels pàrquings.

Des de fa mesos sona amb molta força el nom del Clot d’Emprivat quan es parla de nova construcció a la vall central. Els pròxims anys, aquesta zona es preveu que canviï completament i on avui hi ha 8.600 metres quadrats de parc, amb més de 2.000 places d’aparcament, deixarà pas a un espai totalment urbanitzat, amb edificis “moderns i singulars”, com els defineix el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet, que permetran que la parròquia guanyi en visibilitat i en disseny arquitectònic. Que aquests ter­renys són molt atractius i ofereixen moltes possibilitats, es demostra en fets com que tres empreses

#2 Joan

(28/01/18 11:01)



#1 Adeu Andorra

(28/01/18 08:13)