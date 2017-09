Una casa per a la cultura

Entre seixanta i setanta mil persones passen cada any pel Centre Cultural i de Congressos Lauredià. Multiplicades pels vint-i-cinc anys que celebra, això suposa molta, molta gent.

Jo crec que el poble de Sant Julià va canviar totalment de cara des que es va construir l’edifici: la plaça de la Germandat és el lloc més freqüentat, el punt de reunió per a tothom, un dels llocs amb més vida.” Per a Jordi González de Alaiza, director del centre des del 2001, l’edifici és un focus que irradia vida al poble. Un far que, a banda, en pocs moments està apagat: obre pràcticament a diari des de les nou del matí fins a les onze de la nit (més tard, si hi ha espectacle i s’allarga). Així que