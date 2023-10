L'exconseller del PS Joan Sans és candidat d'UP+DA

Ocuparà el tercer lloc de la llista que lideren Mas i Fernàndez

Joan Sans, actualment responsable de Política Lingüística al ministeri de Cultura i conseller comunal de l’oposició amb el Partit Socialdemòcrata entre els mandats del 2011 al 2019, s’incorpora ara com a independent a la candidatura de Laura Mas i Xavier Fernàndez per concórrer a les eleccions comunals previstes per al 17 de desembre, com a número tres de la llista d’Units per al Progrés+Demòcrates. És filòleg de formació, amb experiència en docència i en gestió en l’àmbit de la dinamització lingüística, i va agrair en la reunió celebrada ahir el suport rebut per part d’UP+DA. Alhora, va explicar que “la relació professional