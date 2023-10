L'OTSO d'Encamp arriba aquest dissabte

Actualitzada 09/10/2023 a les 14:49

La quarta edició de l’OTSO Trail Dog d’Encamp arriba aquest 14 d’octubre amb sortides i arribades al centre de la parròquia, concretament a la plaça dels Arínsols. La cursa petfriendly, per equips (una persona i el seu gos), es consolida com un dels esdeveniments singulars de la parròquia en col·laboració amb diverses entitats que treballen amb animals.Les curses dels tres recorreguts tindran la sortida i arribada a la plaça dels Arínsols, i les hores d’inici seran: a les 8 hores la de 21 quilòmetres, a les 8.45 hores i la de 12 quilòmetres i a les 9.30 hores la de 7 quilòmetres. L’entrega de premis i els podis es faran a les 14 hores a la plaça. Pel que fa al recorregut de 7 quilòmetres, està pensat per a un públic més ampli, fins i tot, amb l'opció de fer-se caminant. El desnivell és d'uns 467 metres positius i passa per Engolasters. La modalitat de 12 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 988 metres, està pensada per a un públic més preparat i habituat a les curses de trail, però que volen un recorregut més curt. Aquesta cursa passa pel Refugi dels Agols i disposa de dos avituallaments, un d’ells a la meta.La cursa de 21 quilòmetres compta amb un desnivell positiu de 1.577 metres i està pensada per a un públic molt preparat i habituat a les curses de trail. La ruta passa pels Cortals i l’estany i el refugi d’Ensagents. El recorregut tindrà tres avituallaments, un d’ells a la meta. Abans de cada sortida i a l’arribada, un professional revisarà l’estat dels gossos per comprovar que poden realitzar la cursa de forma correcta. Els gossos participants han de tenir com a mínim un any i màxim 10 anys. A més, les persones menors de 16 anys hauran de tenir l’autorització paterna.Les inscripcions segueixen obertes fins el divendres abans de la recollida de dorsals i ja es poden fer per internet a través dels webs comuencamp.ad i otsosport.comEl preu de la inscripció va de 25 a 35 euros, dels quals, un euro es destinarà a l’entitat de protecció dels animals que col·labora amb l'esdeveniment, GosSOS. L’entitat estarà present a la zona del village a la plaça dels Arínsols.